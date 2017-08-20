فضيحة... الساكنة تدين نقل الأجهزة الطبية وتستنكر تحكم برلماني في التوظيف بمستشفى القرب بالريش ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' من منطقة الريش التابعة ترابيا لعمالة ميدلت، عن إستياء عام وسط ساكنة المنطقة بعد أخبار عن عزم مديرة تابعة لوزارة الصحة، بمعية أخوها البرلماني لنقل بعض الأجهزة الطبية من

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" من منطقة الريش التابعة ترابيا لعمالة ميدلت، عن إستياء عام وسط ساكنة المنطقة بعد أخبار عن عزم مديرة تابعة لوزارة الصحة، بمعية أخوها البرلماني لنقل بعض الأجهزة الطبية من مسجد القرب الذي دشنه مؤخرا الحسين الوردي بمنطقة الريش.

وتساءل ذات المصدر، عن المعايير المعتمدة في تدبير الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة بإقليم ميدلت، خاصة إدارة المستشفى الإقليمي بالمدينة، حيث أفاد بيان إستنكاري موقع من طرف جمعيات المنطقة، بأنهم وضعوا أزيد من 200 طلب لشغل مناصب الحراسة والنظافة، لكنهم فوجئوا بتعيين أشخاص متحزبين موالين لبرلماني بالمنطقة هو أخ مسؤولة بالمستشفى الإقليمي بميدلت.

وفي ذات السياق، كشف رئيس جماعة الريش في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، أن "ما يروج بشأن بعض الآليات التي نقلت من مستشفى القرب بمدينة الريش بغير موجب حق... فإننا ندين هدا السلوك والذي لا ينم عن روح المسؤولية وسنتخد جميع الاجراءات الضرورية بتعاون مع مسؤولي قطاع الصحة و عامل اقليم ميدلت لفتح تحقيق في الموضوع لارجاع الآليات الى مكانها ومحاسبة الاطراف المعنية بهده الفضيحة".