عاجل.. الملك يصدر عفوه السامي على 477 شخصا بمناسبة عيد الشباب ﻿

بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف

الأنشطة الملكية

"شوف تيفي"



بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 477 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

" بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل الملك، أدام الله عزه ونصره، فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة"، وعددهم 477 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 312 سجينا موزعين على النحو التالي :

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 298 سجينا

- تحويل الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 03 سجناء

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 11 سجينا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 165 شخصا موزعين على النحو التالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 66 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 04 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 04 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 91 شخصا

المجموع العام : 477