عاجل.. قبل الخطاب الملكي: الملك محمد السادس يستقبل وفدا رسميا وهذه هي التفاصيل ﻿

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بتطوان، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

"شوف تيفي"+"و م ع"

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بتطوان، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

ويضم الوفد الرسمي، الذي يترأسه وزير الثقافة والاتصال امحمد الأعرج، كلا من كريم قسي لحلو العامل، مدير الشؤون العامة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وبنسالم أوديجا قاضي مدير التشريع بوزارة العدل.

كما يضم الوفد سيدي نور الدين علوي مدير الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والكولونيل لحمر بديع ضابط من القوات الجوية الملكية.

حضر هذا الاستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.