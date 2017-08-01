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الشرطة تداهم منزل إمام مغربي وتوجه له تهمة تحريض منفذي هجوم برشلونة

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 17:55 الشرطة تداهم منزل إمام مغربي وتوجه له تهمة تحريض منفذي هجوم برشلونة | دولي
الشرطة تداهم منزل إمام مغربي وتوجه له تهمة تحريض منفذي هجوم برشلونة
أفادت تقارير للسلطات الأمنية الكتالونية يومه الأحد عن تورط إمام مسجد بتجنيد شابين مغربيين لارتكاب اعمال ''إرهابية'' في اطار استمرارها في البحث عن المشتبه به الرئيسي في تنفيذ عملية الدهس في برشلونة.

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أفادت تقارير للسلطات الأمنية الكتالونية يومه الأحد عن تورط إمام مسجد بتجنيد شابين مغربيين لارتكاب اعمال "إرهابية" في اطار استمرارها في البحث عن المشتبه به الرئيسي في تنفيذ عملية الدهس في برشلونة.

ووفقا لوكالة VRT ، فإن الإمام البالغ من العمر أربعين عاما ، قد استقر بالفعل في ريبول قبل عامين، وفي وقت قصير تمكن من إقناع مجموعة من الشباب بالقيام بجرائم عنف ضد المجتمع الغربي. كما يعتقد أنه كان يرأس جماعة ارهابية اتهمت بارتكابها هجمات برشلونة وكامبريلس.

وقال الناطق باسم الشرطة الكتالونية البرت أوليفا في لقاء مع إذاعة محلية "أن التحقيقات تشير إلى أن الخلية الإرهابية كانت مؤلفة من 12 عضوا وأن إمام مسجد سابق يدعى عبد الباقي الساتي كان مسؤولا عن تجنيد الشباب المغربي وتنظيم خلية ارهابية والتخطيط لتنفيذ تفجيرات كبيرة جدا".

ولفت اوليفا إلى أنه يتم البحث عن المغربي يونس أبو يعقوب (22 عاما) باعتباره المشتبه به بتنفيذ عملية الدهس الجماعي في برشلونة، كما تم اعتقال أربعة من أفراد الخلية وقتل خمسة آخرين بالإضافة إلى الاشتباه بموت اثنين لم تحدد هويتهما بعد في الانفجار العرضي الذي وقع في المنزل الذي كانت تتخذه الخلية مقرا لتصنيع المتفجرات مع احتمال ان يكون الإمام السابق أحدهما.

وكانت الشرطة قد داهمت منزل الساتي الذي أخبر جيرانه بعودته إلى المغرب العربي لزيارة عائلته الثلاثاء الماضي وانقطعت أخباره بعد ذلك والذي كان قد سجن عام 2008 لمدة أربع سنوات بسبب إقامته غير الشرعية.

في حين تشير التحقيقات إلى أن عددا من منفذي تفجيرات مدريد التي وقعت في 11 من مارس 2004 كانوا من أصدقائه.

كما أجرت الشرطة الإقليمية مسحا شاملا في بلدة ريبول في محافظة جيرونا الكتالونية اليوم الأحد بحثا عن أبو يعقوب الذي كان يقطن البلدة البالغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة منهم 500 مسلم وتم تعزيز المراقبة على الحدود بين إسبانيا وفرنسا في ضوء المخاوف من هروبه إلى البلد الجار.

يذكر أن التحقيقات الأولية كانت قد اعتبرت موسى أوكابير المنفذ الرئيسي لحادث الدهس في برشلونة غير أنه ثبت لاحقا تورطه في القتل مع أربعة أشخاص آخرين أثناء تنفيذهم عملية دهس في كامبريلس.



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هجوم برشلونة إرهاب إمام الشرطة شوف تيفي

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