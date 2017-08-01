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بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 17:25 بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء | مجتمع
بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء
في جديد الفيديو الذي يوثق لحظة تشجيع سيدة لطفلة على التسول وسط مدينة الدار البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية، قامت باعتقال المعنية بالأمر البالغة من العمر 46 سنة.

 "شوف تيفي"

في جديد الفيديو الذي يوثق لحظة تشجيع سيدة لطفلة على التسول وسط مدينة الدار البيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المصالح الأمنية، قامت باعتقال المعنية بالأمر البالغة من العمر 46 سنة.

وحسب المصدر ذاته فإن المعنية بالأمر متزوجة وأم لـ 11 طفلا، تقطن بمنطقة بوسبير بالمدينة القديمة، تم إيقافها وبصحبتها قاصر من مواليد 2003 وطفلة من مواليد 2015، وهي تقوم بتوزيع الأدوار من أجل التسول.

وأكد ذات المصدر أن عملية الإيقاف، جرت الأسبوع الماضي، وقد تمت إحالة المعنية بالأمر على دائرة الشرطة المختصة من أجل اتمام الإجراءات اللازمة.

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