بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب ''الراشي'' ﻿

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيها رجل شرطة وهو يرفض بشكل راقي قبول ''رشوة''قدمت له طرف شاب ربما خرق القانون بواسطة دراجته النارية .



''شوف تيفي''

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيها رجل شرطة وهو يرفض بشكل راقي قبول ''رشوة''قدمت له طرف شاب ربما خرق القانون بواسطة دراجته النارية .

وحسب ناشري الفيديو فقد شهدت إحدى شوارع مدينة الدار البيضاء، أخيرا، واقعة إنسانية بطلها رجل شرطة، ينتمي لفرقة الدراجين،رفض قبول رشوة قدمت له من شاب بل أكثر من هذا يبدو أنه انصهر في تقديم النصائح له على سلوكه الخارج عن القانون ولحداثة سنه و ربما لجهله بالقانون وفي سلوك إنساني متميز ارتأى الشرطي أن يغلب شعار النصيحة أولا، أقدم على إعادة الأوراق الخاصة بالدراجة النارية لصاحبها حتى يكرس في نفسية الشاب احترام القانون .

وعبر متفاعلون مع هذا الفيديو عن إعجابهم الكبير بهذه الخطوة التي قام بها الشرطي، موضحين بأنه تعامل بطريقة رائعة وإنسانية مع الشاب وقدم له النصيحة وفي نفس الآن ساهم في محاربة الرشوة .



