 بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب ''الراشي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء

عاجل..تصعيد خطير من قطر مع السعودية بسبب الحج | دولي

عاجل..تصعيد خطير من قطر مع السعودية بسبب الحج

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب الراشي | مجتمع

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب ''الراشي''

فيديو هز المغاربة.. ضبط إمام مسجد تم اتهامه بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة..والناس ربطوه وعراوه+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فيديو هز المغاربة.. ضبط إمام مسجد تم اتهامه بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة..والناس ربطوه

مثير وبالصور: مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة فقدت قدميها ولم يتخل عنها زوجها | منوعات

مثير وبالصور: مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة فقدت قدميها ولم يتخل عنها زوجها

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين

ضاحي خلفان يدعو لتعليق عضوية قطر بالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي | دولي

''ضاحي خلفان'' يدعو لتعليق عضوية قطر بالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال

خطير..120 بوطة أسطوانة لتنفيذ هجمات إرهابية ببرشلونة | دولي

خطير..120 بوطة ''أسطوانة'' لتنفيذ هجمات إرهابية ببرشلونة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب ''الراشي''

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 16:51 بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب الراشي | مجتمع
بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب ''الراشي''
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيها رجل شرطة وهو يرفض بشكل راقي قبول ''رشوة''قدمت له طرف شاب ربما خرق القانون بواسطة دراجته النارية .


''شوف تيفي''

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيها رجل شرطة وهو يرفض بشكل راقي قبول ''رشوة''قدمت له طرف شاب ربما خرق القانون بواسطة دراجته النارية .

وحسب ناشري الفيديو فقد شهدت إحدى شوارع مدينة الدار البيضاء، أخيرا، واقعة إنسانية بطلها رجل شرطة، ينتمي لفرقة الدراجين،رفض قبول رشوة قدمت له من شاب بل أكثر من هذا يبدو أنه انصهر في تقديم النصائح له على سلوكه الخارج عن القانون ولحداثة سنه و ربما لجهله بالقانون وفي سلوك إنساني متميز ارتأى الشرطي أن يغلب شعار النصيحة أولا، أقدم على إعادة الأوراق الخاصة بالدراجة النارية لصاحبها حتى يكرس في نفسية الشاب احترام القانون .

وعبر متفاعلون مع هذا الفيديو عن إعجابهم الكبير بهذه الخطوة التي قام بها الشرطي، موضحين بأنه تعامل بطريقة رائعة وإنسانية مع الشاب وقدم له النصيحة وفي نفس الآن ساهم في محاربة الرشوة .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطي شوارع البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء

عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالمغرب..وها فين | مجتمع

عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالمغرب..وها فين

سجن عكاشة يكشف حقيقة قيام معتقلين على ذمة أحداث الحسيمة بدخولهم في إضراب عن الطعام | مجتمع

سجن عكاشة يكشف حقيقة قيام معتقلين على ذمة أحداث الحسيمة بدخولهم في إضراب عن الطعام

رجال الحموشي أوقفوا 28 ألف و522 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية من 1 إلى 18 غشت الجاري | مجتمع

رجال الحموشي أوقفوا 28 ألف و522 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية من 1 إلى 18 غشت الجاري

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. صوفيا الحريشي.. مصممة أزياء كسبت ثقة المشاهير المغاربة بإبداعاتها المتألقة | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

بالفيديو.. صوفيا الحريشي.. مصممة أزياء كسبت ثقة المشاهير المغاربة بإبداعاتها المتألقة

بعد الخطاب الملكي الأخير..شوف تيفي في قلب مقاطعة بسلا..شوفو كيفاش كايخدمو الموظفين | خارج البلاطو

بعد الخطاب الملكي الأخير..''شوف تيفي'' في قلب مقاطعة بسلا..شوفو كيفاش كايخدمو الموظفين

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا | حالة خاصة

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا

بغد فاجعة طانطان الطرقية..أب مكلوم:ولدي رياضي و داوه لبوزنيقة فكار عادي..سيدنا عزانا و المسؤولين تفلاو علينا | حالة خاصة

بغد فاجعة طانطان الطرقية..أب مكلوم:ولدي رياضي و داوه لبوزنيقة فكار عادي..سيدنا عزانا و المسؤولين تفلاو علينا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء | مجتمع
منذ 4 دقائق

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء

عاجل..تصعيد خطير من قطر مع السعودية بسبب الحج | دولي

عاجل..تصعيد خطير من قطر مع السعودية بسبب الحج

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب الراشي | مجتمع

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب ''الراشي''

فيديو هز المغاربة.. ضبط إمام مسجد تم اتهامه بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة..والناس ربطوه وعراوه+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فيديو هز المغاربة.. ضبط إمام مسجد تم اتهامه بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة..والناس ربطوه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.