فيديو هز المغاربة.. ضبط إمام مسجد تم اتهامه بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة..والناس ربطوه وعراوه+تفاصيل صادمة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة إيقاف شخص، قيل إنه إمام مسجد تم ضبطه متلبسا بمحاولة التسلل لمنزل لممارسة الجنس مع سيدة متزوجة.



''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة إيقاف شخص، قيل إنه إمام مسجد تم ضبطه متلبسا بمحاولة التسلل لمنزل لممارسة الجنس مع سيدة متزوجة.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيل جرت أخيرا، على مستوى دوار تيسغارين بأزيلال، حيث تم ضبط إمام المسجد متلبسا بمحاولة التسلل لمنزل سيدة متزوجة من أجل ممارسة الجنس معها من طرف مجموعة من المواطنين الذين أقدموا على ربطه وإزالة ملابسه، قبل الاعتداء عليه بالضرب.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق بخصوصه والتأكد من حقيقة تورط الإمام، في حين عبر آخرون عن تضامنهم مع الإمام الذي قد يكون بريئا من التهم الموجهة إليه.



