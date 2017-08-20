 مثير وبالصور: مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة فقدت قدميها ولم يتخل عنها زوجها ﻿
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مثير وبالصور: مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة فقدت قدميها ولم يتخل عنها زوجها

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 16:35 مثير وبالصور: مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة فقدت قدميها ولم يتخل عنها زوجها | منوعات
مثير وبالصور: مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة فقدت قدميها ولم يتخل عنها زوجها
نشرت وكالة شهاب للأنباء في صفحتها بوسائل التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' صورا توثق مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة سورية مع زوجها.

"شوف تيفي"


نشرت وكالة شهاب للأنباء في صفحتها بوسائل التواصل الإجتماعي "فايسبوك" صورا توثق مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة سورية مع زوجها.

وحسب نفس "المصدر" فالمعلمة لا يتجاوز عمرها 25 سنة نجت من موت محقق وفقدت قدميها بالكامل اثر قصف طائرات النظام السوري على مدرستها في إدلب قبل 6 اشهر.

وتعيش الآن مع زوجها في تركيا وترغب في العودة لمجال التعليم كما كانت في السابق، وحسب الصور فالزوج لم يتخل عن زوجته لا يزال يهتم لأمرها ويوفر لها ما تطلبه وهي مقعدة مما أثار استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأثنوا على هذه المعاملة الإنسانية النادرة في الأوساط الإجتماعية بشكل عام.


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