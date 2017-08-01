عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين ﻿

أكدت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل من يومه الأحد، أن الممثلة المصرية الشهيرة، نفت ما تردّد حول وفاة زوجها الفنان الكبير، محمود ياسين.

"شوف تيفي"

أكدت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل من يومه الأحد، أن الممثلة المصرية الشهيرة، نفت ما تردّد حول وفاة زوجها الفنان الكبير، محمود ياسين.



وأوضح المصدر ذاته بأن انتشار شائعة رحيل "محمود ياسين"، جعل زوجته تخرج عن صمتها، وقالت شهيرة: "هاتفي لم يتوقف عن تلقي الإتصالات منذ يومين، وذلك بعد انتشار الشائعة"، وحرصت على طمأنة كل محبيه على صحته، مؤكدة أنه في خير حال.



وذكرت ذات المصادر أن محمود ياسين، أصيب ببعض المشاكل الصحية في القلب، وأزمة في الشرايين، امتد أثرها إلى المخ، ما تسبب في انتشار شائعة وفاته انتشرت في الفترة الأخيرة.





