 عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. بعد حمارة سيدي قاسم: هذا ما وقع لحمارة مسعورة ببرشيد | حوادث و حقوق

خطير.. بعد حمارة سيدي قاسم: هذا ما وقع لحمارة مسعورة ببرشيد

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء

عاجل..تصعيد خطير من قطر مع السعودية بسبب الحج | دولي

عاجل..تصعيد خطير من قطر مع السعودية بسبب الحج

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب الراشي | مجتمع

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب ''الراشي''

فيديو هز المغاربة.. ضبط إمام مسجد تم اتهامه بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة..والناس ربطوه وعراوه+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فيديو هز المغاربة.. ضبط إمام مسجد تم اتهامه بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة..والناس ربطوه

مثير وبالصور: مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة فقدت قدميها ولم يتخل عنها زوجها | منوعات

مثير وبالصور: مشاهد إنسانية مؤثرة جدا لمعلمة فقدت قدميها ولم يتخل عنها زوجها

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين

ضاحي خلفان يدعو لتعليق عضوية قطر بالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي | دولي

''ضاحي خلفان'' يدعو لتعليق عضوية قطر بالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 16:31 عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين | ثقافة و فنون
عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير محمود ياسين
أكدت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل من يومه الأحد، أن الممثلة المصرية الشهيرة، نفت ما تردّد حول وفاة زوجها الفنان الكبير، محمود ياسين.

"شوف تيفي"

 

أكدت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل من يومه الأحد، أن الممثلة المصرية الشهيرة، نفت ما تردّد حول وفاة زوجها الفنان الكبير، محمود ياسين.


وأوضح المصدر ذاته بأن انتشار شائعة رحيل "محمود ياسين"، جعل زوجته تخرج عن صمتها، وقالت شهيرة: "هاتفي لم يتوقف عن تلقي الإتصالات منذ يومين، وذلك بعد انتشار الشائعة"، وحرصت على طمأنة كل محبيه على صحته، مؤكدة أنه في خير حال.

وذكرت ذات المصادر أن محمود ياسين، أصيب ببعض المشاكل الصحية في القلب، وأزمة في الشرايين، امتد أثرها إلى المخ، ما تسبب في انتشار شائعة وفاته انتشرت في الفترة الأخيرة.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محمود ياسين الزوجة شهيرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محمد عساف يتلقى موجة من التعاليق الساخرة بسبب اهتمامه ببشرته | ثقافة و فنون

محمد عساف يتلقى موجة من التعاليق الساخرة بسبب اهتمامه ببشرته

سكوب.. هذا ما سيقوم به عادل الميلودي مباشرة بعد الخطاب الملكي..مفاجأة لا تصدق | ثقافة و فنون

سكوب.. هذا ما سيقوم به عادل الميلودي مباشرة بعد الخطاب الملكي..مفاجأة لا تصدق

بالفيديو.. لحظة تعرض شذى حسون لسرقة مليون دولار باليونان | ثقافة و فنون

بالفيديو.. لحظة تعرض شذى حسون لسرقة مليون دولار باليونان

سعد لمجرد كما لم تشاهده من قبل | ثقافة و فنون

سعد لمجرد كما لم تشاهده من قبل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. صوفيا الحريشي.. مصممة أزياء كسبت ثقة المشاهير المغاربة بإبداعاتها المتألقة | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

بالفيديو.. صوفيا الحريشي.. مصممة أزياء كسبت ثقة المشاهير المغاربة بإبداعاتها المتألقة

بعد الخطاب الملكي الأخير..شوف تيفي في قلب مقاطعة بسلا..شوفو كيفاش كايخدمو الموظفين | خارج البلاطو

بعد الخطاب الملكي الأخير..''شوف تيفي'' في قلب مقاطعة بسلا..شوفو كيفاش كايخدمو الموظفين

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا | حالة خاصة

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا

بغد فاجعة طانطان الطرقية..أب مكلوم:ولدي رياضي و داوه لبوزنيقة فكار عادي..سيدنا عزانا و المسؤولين تفلاو علينا | حالة خاصة

بغد فاجعة طانطان الطرقية..أب مكلوم:ولدي رياضي و داوه لبوزنيقة فكار عادي..سيدنا عزانا و المسؤولين تفلاو علينا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. بعد حمارة سيدي قاسم: هذا ما وقع لحمارة مسعورة ببرشيد | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

خطير.. بعد حمارة سيدي قاسم: هذا ما وقع لحمارة مسعورة ببرشيد

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو.. هذا هو مصير السيدة التي تشجع طفلتها على التسول بالبيضاء

عاجل..تصعيد خطير من قطر مع السعودية بسبب الحج | دولي

عاجل..تصعيد خطير من قطر مع السعودية بسبب الحج

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب الراشي | مجتمع

بــــــــــــــــــــــرافو..بالفيديو: رجل شرطة يرفض قبول رشوة.. وهذا ماقام به مع الشاب ''الراشي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.