''ضاحي خلفان'' يدعو لتعليق عضوية قطر بالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ﻿

دعا نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، إلى تعليق عضوية قطر في كل من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وذلك على خلفية المقاطعة السعودية الإماراتية البحرينية والمصرية للدوحة.



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دعا نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، إلى تعليق عضوية قطر في كل من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وذلك على خلفية المقاطعة السعودية الإماراتية البحرينية والمصرية للدوحة.





وقال المسؤول المثير للجدل من خلال تدوينة على تويتر''عضوية قطر في الجامعة العربية ومجلس التعاون يجب أن تعلق.. حتى تعيين حكومة.. انقاذ قطر من قبضة الارهابيين مهمة خليجية ملحة..''



وتابع في تغريدة منفصلة، بأن ''أزمة تدار بقناة الجزيرة تجعل الحاكم في حيرة يتأرجح مصيره لأن المحطة ليست بأيادي اهل الديرة.. رموز التمويل للإرهاب في قطر يسرحون ويمرحون بلا عقاب.. تتعاون السلطات القطرية مع المليشيات المسلحة ضد الحكومات العربية وتمد الجماعات الارهابية بالمال الوفير.. سفارات الحكومة القطرية في العالم محطات لاستقطاب الجماعات الارهابية والتعامل معهم بالأجر المدفوع نقدا..''



وأضاف، ''روجت الجزيرة لثقافة الارهاب وشوقت الشباب المسلم للعمليات الانتحارية.. وساعدت على تجنيدهم.. واشادت على الدوام قناة الجزيرة بمن أطلقت عليها الدولة الاسلامية وهي تعلم أنها الدولة الشيطانية.. يحب ان تحاسب الجزيرة على جريمة التشويق للإرهاب.''





