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برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال

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برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 16:20 برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال | بوليتيك
برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرته الإعلامية الوطنية، وسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في "فقدان أحد قيدومي الإعلام الإذاعي الوطني المتميزين، المشهود له بالمهنية والكفاءة، وبالجرأة والإخلاص في العمل".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نضرع إلى العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الفقيد المبرور خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه".

 

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