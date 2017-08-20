 بن كيران من جنازة الراحل ''العلوي المدغري''...'' الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته مع المرض ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بن كيران من جنازة الراحل العلوي المدغري... الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته مع المرض | بوليتيك

بن كيران من جنازة الراحل ''العلوي المدغري''...'' الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته

فتاة قاصر تلقى مصرعها في أحد الآبار بمدينة سطات وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فتاة قاصر تلقى مصرعها في أحد الآبار بمدينة سطات وهذه هي التفاصيل

الشرطة الإسبانية لا تستبعد فرار مشتبه به في هجمات برشلونة إلى فرنسا | دولي

الشرطة الإسبانية لا تستبعد فرار مشتبه به في هجمات برشلونة إلى فرنسا

عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالمغرب..وها فين | مجتمع

عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالمغرب..وها فين

سجن عكاشة يكشف حقيقة قيام معتقلين على ذمة أحداث الحسيمة بدخولهم في إضراب عن الطعام | مجتمع

سجن عكاشة يكشف حقيقة قيام معتقلين على ذمة أحداث الحسيمة بدخولهم في إضراب عن الطعام

بعد تونس...رياح المساواة في الإرث و التربية الجنسية تصل المغرب | بوليتيك

بعد تونس...رياح "المساواة في الإرث" و "التربية الجنسية" تصل المغرب

رغم الخلافات...وفد عن حزب الإستقلال برئاسة شباط يزور ضريح محمد الخامس بمناسبة دكرى ثورة الملك والشعب | بوليتيك

رغم الخلافات...وفد عن حزب الإستقلال برئاسة ''شباط'' يزور ضريح محمد الخامس بمناسبة دكرى ثورة الملك

رجال الحموشي أوقفوا 28 ألف و522 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية من 1 إلى 18 غشت الجاري | مجتمع

رجال الحموشي أوقفوا 28 ألف و522 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية من 1 إلى 18 غشت الجاري

مثير وبالصورة.. بمناسبة عيد الأضحى: مركز تجاري معروف بالمغرب يخفض من أسعار الكحول | مجتمع

مثير وبالصورة.. بمناسبة عيد الأضحى: مركز تجاري معروف بالمغرب يخفض من أسعار الكحول

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بن كيران من جنازة الراحل ''العلوي المدغري''...'' الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته مع المرض

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 15:32 بن كيران من جنازة الراحل العلوي المدغري... الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته مع المرض | بوليتيك
بن كيران من جنازة الراحل ''العلوي المدغري''...'' الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته مع المرض
شارك عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مرفوقا برئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي، في مراسيم تشييع جثمان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق، لأزيد من 18 سنة



بوليتيك
شوف تيفي


شارك عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مرفوقا برئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي، في مراسيم تشييع جثمان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق، لأزيد من 18 سنة المرحوم عبد الكريم العلوي المدغري، نحو متواه الأخير صبيحة اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط.

وإلى جانب القياديين في حزب المصباح وجناحه الدعوي، حضرت العديد من الشخصيات السياسية والمدنية في مراسيم تشييع جثمان الراحل في جنازة مهيبة، حيث صرح بن كيران وفق صفحة مسؤوله الإعلامي ''فريد تيتي'' بالمناسبة، أن المرحوم كان محاميا ومثقفا كبيرا بالإضافة إلى ذكائه.

وأضاف بن كيران في حديثه على حياة ومناقب الراحل، بأنه ''جاوز بين الفكر والهوية المغربية الأصيلة وبين الفكر الحداثي''، موضحا بأنه جاء في الوقت الذي كان المغرب يبحث فعلا عمن يقوم بدور التوفيق والمزاوجة بين الفكرين المذكورين.

وكشف بن كيران من أمام مقبرة الشهداء بالرباط بعد دفن جثمان الوزير السابق، أن الملك الراحل الحسن الثاني، إنتبه إلى ذكاء وفطنة الراحل ''العلوي المدغري'' بعد إلقائه لدرس أو درسين أمامه، حيث بقي في منصب وزارة الأوقاف لأزيد من 18 سنة.

وأكد بن كيران أن الملك محمد السادس ''ما عمروا نسى الراحل ''العلوي المدغري'' خلال فترة مرضه الطويلة''، حيث شغل الفقيد وكالة بيت مال القدس سنوات طويلة، مثنيا على مناقب الراحل''.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران العلوي المدغري الراحل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد تونس...رياح المساواة في الإرث و التربية الجنسية تصل المغرب | بوليتيك

بعد تونس...رياح "المساواة في الإرث" و "التربية الجنسية" تصل المغرب

رغم الخلافات...وفد عن حزب الإستقلال برئاسة شباط يزور ضريح محمد الخامس بمناسبة دكرى ثورة الملك والشعب | بوليتيك

رغم الخلافات...وفد عن حزب الإستقلال برئاسة ''شباط'' يزور ضريح محمد الخامس بمناسبة دكرى ثورة الملك والشعب

برقية من الرئيس الجزائري بوتفليقة للملك محمد السادس..وهذا هو مضمونها | بوليتيك

برقية من الرئيس الجزائري بوتفليقة للملك محمد السادس..وهذا هو مضمونها

محلل سياسي لشوف تيفي: خطاب العرش كان خطابا نظريا ومن المنتظر أن يكون خطاب اليوم عمليا | بوليتيك

محلل سياسي لشوف تيفي: ''خطاب العرش كان خطابا نظريا ومن المنتظر أن يكون خطاب اليوم عمليا ''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا | حالة خاصة
منذ 1 دقيقة

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا

بغد فاجعة طانطان الطرقية..أب مكلوم:ولدي رياضي و داوه لبوزنيقة فكار عادي..سيدنا عزانا و المسؤولين تفلاو علينا | حالة خاصة

بغد فاجعة طانطان الطرقية..أب مكلوم:ولدي رياضي و داوه لبوزنيقة فكار عادي..سيدنا عزانا و المسؤولين تفلاو علينا

شاب مغربي يعترف..قلالو الرجال فالمغرب | بــووز

شاب مغربي يعترف..قلالو الرجال فالمغرب

في حوار خاص على شوف تيفي..الوجه الآخر للفنانة الأمازيغية عائشة تشنويت/بكاء/مسار/رسائل خاصة لزميلتها فاطمة تيحيحيت/الستاتي | معانا فنان

في حوار خاص على شوف تيفي..الوجه الآخر للفنانة الأمازيغية عائشة تشنويت/بكاء/مسار/رسائل خاصة لزميلتها فاطمة تيحيحيت/الستاتي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بن كيران من جنازة الراحل العلوي المدغري... الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته مع المرض | بوليتيك
منذ 7 دقائق

بن كيران من جنازة الراحل ''العلوي المدغري''...'' الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته

فتاة قاصر تلقى مصرعها في أحد الآبار بمدينة سطات وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فتاة قاصر تلقى مصرعها في أحد الآبار بمدينة سطات وهذه هي التفاصيل

الشرطة الإسبانية لا تستبعد فرار مشتبه به في هجمات برشلونة إلى فرنسا | دولي

الشرطة الإسبانية لا تستبعد فرار مشتبه به في هجمات برشلونة إلى فرنسا

عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالمغرب..وها فين | مجتمع

عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالمغرب..وها فين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.