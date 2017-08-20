بن كيران من جنازة الراحل ''العلوي المدغري''...'' الملك محمد السادس ما عمرو نسى المرحوم أثناء معاناته مع المرض ﻿

شارك عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مرفوقا برئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي، في مراسيم تشييع جثمان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق، لأزيد من 18 سنة





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شارك عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مرفوقا برئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي، في مراسيم تشييع جثمان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق، لأزيد من 18 سنة المرحوم عبد الكريم العلوي المدغري، نحو متواه الأخير صبيحة اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط.



وإلى جانب القياديين في حزب المصباح وجناحه الدعوي، حضرت العديد من الشخصيات السياسية والمدنية في مراسيم تشييع جثمان الراحل في جنازة مهيبة، حيث صرح بن كيران وفق صفحة مسؤوله الإعلامي ''فريد تيتي'' بالمناسبة، أن المرحوم كان محاميا ومثقفا كبيرا بالإضافة إلى ذكائه.



وأضاف بن كيران في حديثه على حياة ومناقب الراحل، بأنه ''جاوز بين الفكر والهوية المغربية الأصيلة وبين الفكر الحداثي''، موضحا بأنه جاء في الوقت الذي كان المغرب يبحث فعلا عمن يقوم بدور التوفيق والمزاوجة بين الفكرين المذكورين.



وكشف بن كيران من أمام مقبرة الشهداء بالرباط بعد دفن جثمان الوزير السابق، أن الملك الراحل الحسن الثاني، إنتبه إلى ذكاء وفطنة الراحل ''العلوي المدغري'' بعد إلقائه لدرس أو درسين أمامه، حيث بقي في منصب وزارة الأوقاف لأزيد من 18 سنة.



وأكد بن كيران أن الملك محمد السادس ''ما عمروا نسى الراحل ''العلوي المدغري'' خلال فترة مرضه الطويلة''، حيث شغل الفقيد وكالة بيت مال القدس سنوات طويلة، مثنيا على مناقب الراحل''.





