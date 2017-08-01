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سجن عكاشة يكشف حقيقة قيام معتقلين على ذمة أحداث الحسيمة بدخولهم في إضراب عن الطعام

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 14:10 سجن عكاشة يكشف حقيقة قيام معتقلين على ذمة أحداث الحسيمة بدخولهم في إضراب عن الطعام | مجتمع
سجن عكاشة يكشف حقيقة قيام معتقلين على ذمة أحداث الحسيمة بدخولهم في إضراب عن الطعام
أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بأن أيا من المعتقلين على ذمة الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة لم يتقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار كتابي أو شفوي يفيد بدخولهم في إضراب عن الطعام ''علما أنهم يتناولون

"شوف تيفي"

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بأن أيا من المعتقلين على ذمة الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة لم يتقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار كتابي أو شفوي يفيد بدخولهم في إضراب عن الطعام "علما أنهم يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام، وأنهم قاموا بتسلم المؤونة (القفة) من عائلاتهم خلال يوم الزيارة".

جاء ذلك في بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج(إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ) ردا على "الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية استنادا إلى تدوينة لقريب أحد المعتقلين على ذمة الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، بخصوص دخول بعض هؤلاء المعتقلين في إضراب عن الطعام".

وأضاف المصدر نفسه أن ما ورد في هذا السياق حول سوء المعاملة و"قسوة" الموظفين هي "مجرد أكاذيب، حيث تعمل إدارة المؤسسة وكافة الموظفين على معاملة هؤلاء النزلاء وفقا لما ينص عليه القانون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء".

وذكر المصدر نفسه بأن بعض المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة سبق لهم مرارا أن هددوا بالدخول في إضراب عن الطعام للحصول على امتيازات غير قانونية. وفي هذا الصدد، تؤكد إدارة المؤسسة أنها تظل حريصة على تطبيق القانون مع كافة النزلاء على قدم المساواة ودون تمييز بينهم.

 

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