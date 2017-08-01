بعد تونس...رياح "المساواة في الإرث" و "التربية الجنسية" تصل المغرب ﻿

وصلت تداعيات تصريح الرئيس التونسي ''الباجي قايد السبسي'' بوضع إستراتيجية للتنزيل الكامل للمساواة بين الجنسين بما فيها المساواة في الإرث، إلى النشطاء والمثقفين المغاربة، الذين علقوا بإسهاب حول

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وصلت تداعيات تصريح الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" بوضع إستراتيجية للتنزيل الكامل للمساواة بين الجنسين بما فيها المساواة في الإرث، إلى النشطاء والمثقفين المغاربة، الذين علقوا بإسهاب حول الموضوع على صفحاتهم بالفايسلوك.

ومن خلال جولة سريعة بمواقع التواصل الإجتماعي، عادت تدوينات النشطاء إلى التذكير بالنقاش الكبير الذي عرفه المغرب سابقا في إطار "خطة إدماج المرأة في التنمية"، حيث طالب البعض باحترام الخصوصية المغربية، وطرح الموضوع لنقاش موسع، مؤكدين بأن تونس لم تستطع مناقشة المساواة في الإرث بين الجنسين، إلا بعد المصادقة على قانون مكافحة العنف ضد المرأة.

فيما يرى البعض الآخر بأنه حان الوقت لطرح موضوعي "المساواة في الإرث بين الجنسين"، وكذا تدريس "التربية الجنسية" للتلاميذ عبر إدراج مقررات دراسية خاصة بالموضوع، مستدلين بمجموعة من الأحداث التي شهدتها بعض المناطق، وعلى رأسها فضيحة ممارسة "قاصرين للجنس..." التي انفجرت مؤخرا.

ولم تقتصر مناقشة المواضيع الحساسة، على تدوينات النشطاء بالفايسبوك، بل هناك مثقفين وباحثين وشخصيات حقوقية، طالبت بطرح الموضوعين للنقاش العمومي، وعدم الإكتفاء فقط بركوب الأمواج القادمة من الخارج، في إطار الخصوصية والإستثناء المغربي الذي ميزه عن باقي الدول التي عرفت إضطرابات منذ إنطلاق ما إصطلح عليه بالربيع العربي.