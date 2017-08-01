رغم الخلافات...وفد عن حزب الإستقلال برئاسة ''شباط'' يزور ضريح محمد الخامس بمناسبة دكرى ثورة الملك والشعب ﻿

قام وفد عن حزب الإستقلال قبل قليل، برئاسة حميد شباط الأمين العام للحزب، بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، للترحم على روح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بمناسبة دكرى ثورة الملك والشعب



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قام وفد عن حزب الإستقلال قبل قليل، برئاسة حميد شباط الأمين العام للحزب، بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، للترحم على روح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بمناسبة دكرى ثورة الملك والشعب المجيدة.



ووفق مصادر من عين المكان، فقد حل وفد حزب الإستقلال الذي يضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية، بمن فيهم أحد الأعضاء الذين أصدروا بلاغا ضد ترشح حميد شباط الذي يقود وفد الحزب، حيث ينتظر أن يزور قياديو حزب الإستقلال قبر الزعيم التاريخي وأحد رجالات الحركة الوطنية علال الفاسي، للترحم عليه كذلك.



وتشكل مناسبة دكرى ثورة الملك والشعب مناسبة لاستحضار النضالات البطولية التي خاضتها الحركة الوطنية وكافة فئات الشعب المغربي، في التحام مع الأسرة الملكية من أجل إستقلال المغرب عن الإستعمار الفرنسي.





