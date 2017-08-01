 بالفيديو..هذه هي حقيقة هجوم عصابة إجرامية على منزل عائلة بفاس وتعرض إحدى بناتها لمحاولة اغتصاب ﻿
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بالفيديو..هذه هي حقيقة هجوم عصابة إجرامية على منزل عائلة بفاس وتعرض إحدى بناتها لمحاولة اغتصاب

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 13:02 بالفيديو..هذه هي حقيقة هجوم عصابة إجرامية على منزل عائلة بفاس وتعرض إحدى بناتها لمحاولة اغتصاب | حوادث و حقوق
بالفيديو..هذه هي حقيقة هجوم عصابة إجرامية على منزل عائلة بفاس وتعرض إحدى بناتها لمحاولة اغتصاب
توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص تداول مجموعة من المواقع الإلكترونية والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمقطع فيديو مفاده هجوم أفراد عصابة إجرامية على

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص تداول مجموعة من المواقع الإلكترونية والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمقطع فيديو مفاده هجوم أفراد عصابة إجرامية على منزل عائلة بمدينة فاس وتعريض بناتها لمحاولة اغتصاب.

وحسب البيان فإن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد بأن مصالح مدينة فاس، توصلت بتاريخ 31 يوليوز 2017 بشكاية من سيدة حول تعرض منزلها للهجوم من قبل الغير، بالإضافة إلى تعريض ابن شقيقتها للتعنيف من قبل المشتبه فيهم.


وأضافت المديرية بأن مصالح الأمن، باشرت على الفور سلسلة من التحريات التي مكنت من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه، حيث تبين من خلال معطيات البحث أن الأمر يتعلق بخلاف بين ابن شقيقة الشاكية والمشتبه بهم، احتمى على إثره الضحية بمنزل خالته، قبل أن يطارده المشتبه بهم داخل المنزل ويعرضوه للتعنيف، في وقت تم أيضا تحديد هوية ثلاثة من المشاركين في هذه الأفعال الإجرامية، من بينهم فتاتان، وتوقيفهما في وقت لاحق.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الأمر يتعلق بخلاف بين الطرفين تطور إلى تبادل للعنف بينهم، تدخلت على إثره مصالح الأمن بفعالية من أجل توقيف المشتبه بهم، دون تسجيل أية معطيات تتعلق بتعرض ساكنة منزل الشاكية لمحاولة الاغتصاب، بخلاف ما جاء من تعليقات مرفقة بمقطع الفيديو المرجعي.



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المغرب شوف تيفي عصابة إجرامية فاس المديرية العامة للأمن الوطني

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