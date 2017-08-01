سكوب.. هذا ما سيقوم به عادل الميلودي مباشرة بعد الخطاب الملكي..مفاجأة لا تصدق ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الفنان المغربي الشعبي عادل الميلودي سيسجل يومه الأحد أغنية جديدة بعنوان ''خطابك يا مولاي''، وذلك مباشرة بعد الخطاب الملكي، ليلة اليوم.



''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الفنان المغربي الشعبي عادل الميلودي سيسجل يومه الأحد أغنية جديدة بعنوان ''خطابك يا مولاي''، وذلك مباشرة بعد الخطاب الملكي، ليلة اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن الميلودي سينشرأغنيته الجديدة بعد نصف ساعة من الخطاب الملكي، لتكون بذلك أسرع أغنية تُكتب وتُصدر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أعلنت أمس السبت، أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا ساميا إلى الشعب المغربي مساء اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، ويترأس الملك غدا الاثنين حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسين لميلاده.



