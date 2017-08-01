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وقفة صامتة بطنجة تضامنا مع ضحايا الإعتداء الإرهابي ببرشلونة

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 12:31 وقفة صامتة بطنجة تضامنا مع ضحايا الإعتداء الإرهابي ببرشلونة | مجتمع
وقفة صامتة بطنجة تضامنا مع ضحايا الإعتداء الإرهابي ببرشلونة
نظم نشطاء بمدينة طنجة مساء أمس السبت، وقفة رمزية صامتة للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي إستهدف المواطنين الأبرياء ببرشلونة والذي خلف 14 قتيلا وأزيد من 100 جريح.

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نظم نشطاء بمدينة طنجة مساء أمس السبت، وقفة رمزية صامتة للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي إستهدف المواطنين الأبرياء ببرشلونة والذي خلف 14 قتيلا وأزيد من 100 جريح.

وندد المتضامنون بالعمل الإرهابي، مؤكدين في تصريحات صحفية، بأن المغاربة من طنجة للكويرة، يدينون الإرهاب والإعتداء على المواطنين السلميين في أي رقعة في العالم.

ووقف المشاركون في الشكل التضامني، دقيقة صمت على أرواح الضحايا، حاملين بعض اللافتات وصور لبعض الضحايا بينهم أطفال أبرياء، ذنبهم الوحيد أنهم تواجدوا في مكان العمل الإرهابي الشنيع.


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