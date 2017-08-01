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بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 12:17 يا ربي السلامة.. حولي عيد الأضحى تلاح من السطح..وما وقع لصاحبه مرعب جدا | منوعات
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قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، أسفر سقوط كبش من طابق مرتفع في مدينة تونسية أمس السبت، عن إصابة شخص بجروح بليغة على مستوى الرّأس والظهر خلال محاولته منع هذا الكبش من السقوط.

"شوف تيفي"'

قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، أسفر سقوط كبش من طابق مرتفع في مدينة تونسية أمس السبت، عن إصابة شخص بجروح بليغة على مستوى الرّأس والظهر خلال محاولته منع هذا الكبش من السقوط.

وحسب وسائل إعلام عربية يومه الأحد، فإنّ الخروف سقط من الطابق الثالث في عمارة بمدينة صفاقس جنوب تونس، ما دفع بصاحبه إلى التدخل لمنع سقوط، ما أسفر عن إصابته عقب سقوطه هو الآخر من الطابق الثالث للمنزل الذي يقطن به.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الحماية المدنية، تحركت إلى مكان الحادث ونقلت الجريح إلى المستشفى لتلقيّ العلاج.

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