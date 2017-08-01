محلل سياسي لشوف تيفي: ''خطاب العرش كان خطابا نظريا ومن المنتظر أن يكون خطاب اليوم عمليا '' ﻿

قال الكاتب والمحلل السياسي '' دريس الكنبوري'' أن الخطاب الملكي الذي سيلقيه الملك محمد السادس اليوم بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ، سيكون خطابا مفصليا في العديد من القضايا ، لاسيما أنه جاء بعد خطاب



''شوف تيفي''



قال الكاتب والمحلل السياسي '' دريس الكنبوري'' أن الخطاب الملكي الذي سيلقيه الملك محمد السادس اليوم بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ، سيكون خطابا مفصليا في العديد من القضايا ، لاسيما أنه جاء بعد خطاب قوي وتاريخي كان بمثابة توجيهات كبرى للنخبة السياسية والإدارية ، وأعطى تصور رئيس الدولة لمغرب الغذ، والذي سبق وألقاه الملك بمناسبة عيد العرش 29 يوليوز 2017 .



وأكد ''الكنبوري'' في مكالمة هاتفية لشوف تيفي ، أنه من المتوقع بعد خطاب العرش أن يكون خطاب اليوم يحمل معه بعض الإجراءات الملموسة ، وأضاف : '' خطاب الذكرى 64 لثورة الملك والشعب اليوم من المفروض أن ينزل الإجراءات العملية...

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من ناحية أخرى أردف ''الكنبوري'' أن خطاب اليوم له رمزيته الثورية ولهذا فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في ما يعرف بمنارة المتوسط سواء أثناء الخطاب أو بالموازاة مع توقيته هذه الأيام، وتكون خطوات عملية في هذا الصدد .

واسترسل ''الكنبوري'' في حديثه لشوف تيفي: '' أن الأساسي ما بعد خطاب العرش هي الخطوات الملموسة'' وتوقع في هذا الصدد أنه: ''من المنتظر أن يكون خطاب الملك اليوم خطابا عمليا ، الخطاب السابق كان خطابا نظريا واليوم قد يكون خطابا عمليا يضع الملك من خلاله أدوات جديدة لبناء مستقبل المغرب وإخراجه مما هو فيه''.



وفيما يتعلق بضرورة تفعيل دستور 2011، بحيث شدد الملك في خطابه السابق على ضرورة تفعيل بنود الدستور خصوصا ربط المسؤولية بالمحاسبة، صرح ''الكنبوري'' : ''أنه اليوم من المنتظر في خطاب الملك أن يكون تطبيق هذا المعطى الدستوري بشكل عملي و إعطاء التعليمات إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد التحقيقات الأخيرة ''.





