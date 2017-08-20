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الحسيمة تحتضن المعرض الجهوي الأول للإقتصاد الإجتماعي والتضامني

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 12:00 الحسيمة تحتضن المعرض الجهوي الأول للإقتصاد الإجتماعي والتضامني | بوليتيك
الحسيمة تحتضن المعرض الجهوي الأول للإقتصاد الإجتماعي والتضامني
أشرفت جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على إعطاء، إنطلاق فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي و التضامني تحت شعار '' الاقتصاد الاجتماعي دعامة للتنمية


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أشرفت جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على إعطاء، إنطلاق فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي و التضامني تحت شعار " الاقتصاد الاجتماعي دعامة للتنمية المستدامة".


وحضر إفتتاح المعرض كذلك مسؤولون بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كممثلين لرئيسها "إلياس العماري"، حيث مثل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مراسيم إفتتاح المعرض سمية فخري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المكلفة بالقطاع الاجتماعي وعامل اقليم الحسيمة السيد فريد شوراق.

وشهدت الدورة الاولى من هذا المعرض الجهوي الذي ينظم تحت شعار " الاقتصاد الاجتماعي دعامة للتنمية المستدامة"، مشاركة عدد من التعاونيات والجمعيات على مستوى الجهة التي تشتغل في مجال المنتوجات المحلية، التي تدخل في إطار المجال الفلاحي والصيد البحري والصناعة التقليدية والخدماتية، حيث تستمر فعاليات هذا المعرض الى غاية 25 من الشهر الجاري، بساحة صباديا بالحسيمة.

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