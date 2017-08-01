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والدة المغربي الهارب ببرشلونة : ''أرجوك سلم نفسك''

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 11:46 والدة المغربي الهارب ببرشلونة : أرجوك سلم نفسك | دولي
والدة المغربي الهارب ببرشلونة : ''أرجوك سلم نفسك''
كشفت وسائل إعلام عالمية، يومه الأحد، أن والدة المغربي يونس أبو يعقوب المتورط في أحداث برشلونة الدموية، دعته إلى تسليم نفسه للشرطة الإسبانية، قائلة ''أرجوك سلم نفسك''.

''شوف تيفي''



كشفت وسائل إعلام عالمية، يومه الأحد، أن والدة المغربي يونس أبو يعقوب المتورط في أحداث برشلونة الدموية، دعته إلى تسليم نفسه للشرطة الإسبانية، قائلة ''أرجوك سلم نفسك''.

وكانت شرطة إقليم كطالونيا الإسباني، قالت اليوم الأحد إن المحققين ما زالوا يعملون على فرضية وجود 12 مشتبها بهم في هجمات برشلونة التي وقعت يوم الخميس وإن البحث جار حاليا عن رجل واحد.

وحسب وكالة روتيرز البريطانية، فقد قال المتحدث باسم الشرطة ألبرت أوليفا لمحطة إذاعية محلية إن الرجل هو يونس أبو يعقوب البالغ من العمر 22 عاما والمولود في المغرب.

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