بالفيديو.. لحظة تعرض شذى حسون لسرقة مليون دولار باليونان ﻿

تعرضت الفنانة شذى حسون لعملية سرقة خلال تواجدها في اليونان لقضاء عطلتها الصيفية ، حيث اقتحم 3 لصوص مكان إقامتها مستغلين غيابها عنه للقيام بعملية سطو على مجوهراتها الثمينة.

شوف تيفي

تعرضت الفنانة شذى حسون لعملية سرقة خلال تواجدها في اليونان لقضاء عطلتها الصيفية ، حيث اقتحم 3 لصوص مكان إقامتها مستغلين غيابها عنه للقيام بعملية سطو على مجوهراتها الثمينة.

وتروي شذى تفاصيل الحادثة على حسابها الخاص بتطبيق “سنابشات”، حيث كشفت أن مجموعة من اللصوص تسللوا لمكان إقامتها باليونان، وقاموا بسرقة جميع مجوهراتها الثمينة، والتي تقدر بحوالي مليون دولار حسب تقديرها.

فيما طمأنت شذى حسون جمهورها على أنها بخير برفقة صديقاتها وقالت في تدوينة لاحقة بأنها تقدمت ببلاغ الى الشرطة لتباشر بالتحقيق، ثم شكرت شذى السفارة الإماراتية في اليونان التي وقفت بجانبها.