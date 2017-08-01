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مؤلم..فاجعة تهز شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 10:03 مؤلم..فاجعة تهز شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
مؤلم..فاجعة تهز شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء
اهتز شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء، أمس السبت، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، فارق الحياة غرقا داخل بالوعة للصرف الصحي، وأصيب زميله بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"

اهتز شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء، أمس السبت، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، فارق الحياة غرقا داخل بالوعة للصرف الصحي، وأصيب زميله بجروح خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، كان يقوم بإصلاح بالوعة مقهى معروفة بشاطئ سيدي رحال ما تسبب في انفجارها، وغرق الضحية، مشيرا إلى أن زميله الذي كان برفقته أصيب بدوره بجروح خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا بالموضوع، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات، أما زميله المصاب فقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 

 

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المغرب شوف تيفي الضحية فاجعة حقيقية سيدي رحال الشاطئ

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