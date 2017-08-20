 بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات | مجتمع

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء

سيارة أجرة في لبنان مخصصه لنقل الحيوانات الأليفة | بووز

سيارة أجرة في لبنان مخصصه لنقل الحيوانات الأليفة

موجة حرارة مرتفعة تصل 48 درجة تجتاح هذه المناطق الى يوم الاثنين | بووز

موجة حرارة مرتفعة تصل 48 درجة تجتاح هذه المناطق الى يوم الاثنين

شاهد ... فنان يجسد اللحظة | بووز

شاهد ... فنان يجسد اللحظة

الملك محمد السادس يلقي خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب و يتراس حفل استقبال بمناسبةعيد الشباب | بووز

الملك محمد السادس يلقي خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب و يتراس حفل استقبال بمناسبةعيد الشباب

الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعادات للسيراليون | بووز

الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعادات للسيراليون

وفاة الإعلامي خالد مشبال بعد صراع مرير مع المرض | بووز

وفاة الإعلامي خالد مشبال بعد صراع مرير مع المرض

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 09:36 بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات | مجتمع
بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات
المتجول بساحة الامم المتحدة المتواجدة بالقرب من بباب مراكش بمدينة الدار البيضاء صباح يومه الأحد سيجد نفسه بين بقايا الازبال المتراكمة تؤثث أزقة وشوارع المنطقة في عز فصل الصيف.

" شوف تيفي " : رشيد محمودي

المتجول بساحة الامم المتحدة المتواجدة بالقرب من بباب مراكش بمدينة الدار البيضاء صباح يومه الأحد سيجد نفسه بين بقايا الازبال المتراكمة تؤثث أزقة وشوارع المنطقة في عز فصل الصيف.

وأصبحت المنطقة المعروفة بقربها لأكبر وأشهر الفنادق، مطرحا للنفايات مفتوحا على كل الزوار الذين يجوبون أزقة الحي ليل نهار في مشهد مقزز، ومايزيد من الوضع سوء ارتفاع درجات الحرارة لتتحول الحاويات الصغيرة التابعة لشركة الترامواي مصدرا لإنبعاث روائح كريهة.

ويبدو أن زوار ساحة الأمم المتحدة لا يكثرتون للوضع المقزز الذي آلت إليه المنطقة وذلك لعدم احترامهم لشروط تدبير النفايات، إذ يتم التعامل معها بشكل عشوائي لايتوافق مع التطور القائم الذي تشهده المدينة الإقتصادية حيث تتحول من مكان سياحي وحضاري إلى تجمع للقاذورات.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الازبال مدينة الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة....شاب يتشبث بنافذة إحدى العمارات هربا من الشرطة بفاس | مجتمع

مثير وبالصورة....شاب يتشبث بنافذة إحدى العمارات هربا من الشرطة بفاس

بعد إحتلال أرصفة الراجلين...التجار يمنعون السيارات من المرور لعرض سلعهم بسطات | مجتمع

بعد إحتلال أرصفة الراجلين...التجار يمنعون السيارات من المرور لعرض سلعهم بسطات

إستنفار بشاطئ سيدي وساي بعد غرق 6 شباب من إقليم اشتوكة أيت باها | مجتمع

إستنفار بشاطئ سيدي وساي بعد غرق 6 شباب من إقليم اشتوكة أيت باها

للحد من الكريساج.. تزويد شارعين معروفين بالدارالبيضاء بكاميرات للمراقبة | مجتمع

للحد من الكريساج.. تزويد شارعين معروفين بالدارالبيضاء بكاميرات للمراقبة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 20 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 5 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 20 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 20 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 20 غشت 2017

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 19غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 19غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 19غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 19غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات | مجتمع
منذ 13 دقيقة

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء

سيارة أجرة في لبنان مخصصه لنقل الحيوانات الأليفة | بووز

سيارة أجرة في لبنان مخصصه لنقل الحيوانات الأليفة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.