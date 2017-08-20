بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات ﻿

المتجول بساحة الامم المتحدة المتواجدة بالقرب من بباب مراكش بمدينة الدار البيضاء صباح يومه الأحد سيجد نفسه بين بقايا الازبال المتراكمة تؤثث أزقة وشوارع المنطقة في عز فصل الصيف.

" شوف تيفي " : رشيد محمودي

المتجول بساحة الامم المتحدة المتواجدة بالقرب من بباب مراكش بمدينة الدار البيضاء صباح يومه الأحد سيجد نفسه بين بقايا الازبال المتراكمة تؤثث أزقة وشوارع المنطقة في عز فصل الصيف.

وأصبحت المنطقة المعروفة بقربها لأكبر وأشهر الفنادق، مطرحا للنفايات مفتوحا على كل الزوار الذين يجوبون أزقة الحي ليل نهار في مشهد مقزز، ومايزيد من الوضع سوء ارتفاع درجات الحرارة لتتحول الحاويات الصغيرة التابعة لشركة الترامواي مصدرا لإنبعاث روائح كريهة.

ويبدو أن زوار ساحة الأمم المتحدة لا يكثرتون للوضع المقزز الذي آلت إليه المنطقة وذلك لعدم احترامهم لشروط تدبير النفايات، إذ يتم التعامل معها بشكل عشوائي لايتوافق مع التطور القائم الذي تشهده المدينة الإقتصادية حيث تتحول من مكان سياحي وحضاري إلى تجمع للقاذورات.