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يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 09:29 يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع
شهدت الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين زايو وبركان، وبالضبط قرب إحدى المدارات بمنطقة الصفصاف، حادثة سير جد خطيرة، أبطالها سائقون متهورون كادوا أن يتسببوا في تحويل فرحة عرس إلى مأتم، لولا الألطاف

"شوف تيفي"



شهدت الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين زايو وبركان، وبالضبط قرب إحدى المدارات بمنطقة الصفصاف، حادثة سير جد خطيرة، أبطالها سائقون متهورون كادوا أن يتسببوا في تحويل فرحة عرس إلى مأتم، لولا الألطاف الإلهية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن سائق سيارة من نوع "رونو25" كان رفقة موكب العرس، كان يقود بطريقة جد متهورة من خلال الانحراف يمينا ويسارا وسط الطريق، مما اضطر معه أحد السائقين إلى التوقف فاجأة والذي كان بدوره رفقة موكب العرس، ما تسبب في اصطدام سيارتين بقوة.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن إصابة إحدى النساء بجروح متفاوتة الخطورة، ليتم نقلها على وجه السرعة على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بزايو، صوب المستشفى الإقليمي بالناظور، بينما قامت عناصر الدرك الملكي بإنجاز محضر في الحادثة.

كما حضرت عناصر من الدرك الملكي بزايو إلى عين المكان من أجل إنجاز محضر في الحادثة



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