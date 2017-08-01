 عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات | مجتمع

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء

سيارة أجرة في لبنان مخصصه لنقل الحيوانات الأليفة | بووز

سيارة أجرة في لبنان مخصصه لنقل الحيوانات الأليفة

موجة حرارة مرتفعة تصل 48 درجة تجتاح هذه المناطق الى يوم الاثنين | بووز

موجة حرارة مرتفعة تصل 48 درجة تجتاح هذه المناطق الى يوم الاثنين

شاهد ... فنان يجسد اللحظة | بووز

شاهد ... فنان يجسد اللحظة

الملك محمد السادس يلقي خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب و يتراس حفل استقبال بمناسبةعيد الشباب | بووز

الملك محمد السادس يلقي خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب و يتراس حفل استقبال بمناسبةعيد الشباب

الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعادات للسيراليون | بووز

الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعادات للسيراليون

وفاة الإعلامي خالد مشبال بعد صراع مرير مع المرض | بووز

وفاة الإعلامي خالد مشبال بعد صراع مرير مع المرض

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 08:58 عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء
شهد شارع ابن سينا وبالتحديد أمام ثانوية ابن الهيتم القريبة من المصلحة الأمنية ''الدار الحمرا '' بالحي الحسني بالبيضاء قبل قليل من يومه الأحد واقعة خطيرة بطلاها لصان على دراجة نارية قاما باعتراض سبيل

"شوف تيفي "

شهد شارع ابن سينا وبالتحديد أمام ثانوية ابن الهيتم القريبة من المصلحة الأمنية "الدار الحمرا " بالحي الحسني بالبيضاء قبل قليل من يومه الأحد واقعة خطيرة بطلاها لصان على دراجة نارية قاما باعتراض سبيل فتاة لسرقة ما بحوزتها.

وحسب مصدر "شوف تيفي " فإن الضحية تفاجأت بأحد اللصين وهو يقوم بوضع سكين من الحجم الكبير عليها مهددا إياها بالطعن في حال رفضها منحه حقيبتها اليدوية.

وأضاف المصدر أن اللصين فرا من عين المكان بواسطة دراجتهما النارية بينما تجمع العشرات من المواطنين على الضحية التي اغمي عليها بسبب الصدمة، مشيرا إلى أن فرقة الدراجين، تتواجد في هذه اللحظات بمكان الواقعة لمعرفة أوصاف وهوية اللصين.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحي الحسني اللصين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع

صدق اولا تصدق.. ذئب يهاجم طفلا بدوار سيدي بوصبر وكلب يتدخل لانقاده من الموت ‎ ..سبحان الله | حوادث و حقوق

صدق اولا تصدق.. ذئب يهاجم طفلا بدوار سيدي بوصبر وكلب يتدخل لانقاده من الموت ‎ ..سبحان الله

محاولة انتحار فاشلة لمجرم بحي بن سودة بفاس قبل القاء القبض عليه من طرف الامن | حوادث و حقوق

محاولة انتحار فاشلة لمجرم بحي بن سودة بفاس قبل القاء القبض عليه من طرف الامن

فتاة تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة تنغير رفضا للزواج | حوادث و حقوق

فتاة تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة تنغير ''رفضا للزواج''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 20 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 5 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 20 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 20 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 20 غشت 2017

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 19غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 19غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 19غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 19غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات | مجتمع
منذ 8 دقائق

بالصور.. ساحة الأمم المتحدة تحاصرها الأزبال من كل الإتجاهات

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس كاد أن يتحول إلى مأساة ببركان..وها شنو وقع

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء

سيارة أجرة في لبنان مخصصه لنقل الحيوانات الأليفة | بووز

سيارة أجرة في لبنان مخصصه لنقل الحيوانات الأليفة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.