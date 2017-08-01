عاجل وجد خطير. .هاذ شي بزاف: شوفو شنو وقع بالقرب من كوميسارية الدار الحمرا بالبيضاء ﻿

شهد شارع ابن سينا وبالتحديد أمام ثانوية ابن الهيتم القريبة من المصلحة الأمنية ''الدار الحمرا '' بالحي الحسني بالبيضاء قبل قليل من يومه الأحد واقعة خطيرة بطلاها لصان على دراجة نارية قاما باعتراض سبيل

"شوف تيفي "

شهد شارع ابن سينا وبالتحديد أمام ثانوية ابن الهيتم القريبة من المصلحة الأمنية "الدار الحمرا " بالحي الحسني بالبيضاء قبل قليل من يومه الأحد واقعة خطيرة بطلاها لصان على دراجة نارية قاما باعتراض سبيل فتاة لسرقة ما بحوزتها.

وحسب مصدر "شوف تيفي " فإن الضحية تفاجأت بأحد اللصين وهو يقوم بوضع سكين من الحجم الكبير عليها مهددا إياها بالطعن في حال رفضها منحه حقيبتها اليدوية.

وأضاف المصدر أن اللصين فرا من عين المكان بواسطة دراجتهما النارية بينما تجمع العشرات من المواطنين على الضحية التي اغمي عليها بسبب الصدمة، مشيرا إلى أن فرقة الدراجين، تتواجد في هذه اللحظات بمكان الواقعة لمعرفة أوصاف وهوية اللصين.