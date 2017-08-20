مثير وبالصورة....شاب يتشبث بنافذة إحدى العمارات هربا من الشرطة بفاس ﻿

عادت مظاهر التسيب وفشل المخططات والإستراتيجية الأمنية بالعاصمة العلمية فاس، إلى الظهور من جديد بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها المدينة مؤخرا والتي ذكر بأيام ما أصطلح عليه '' بالتشرميل''.

''شوف تيفي''

عادت مظاهر التسيب وفشل المخططات والإستراتيجية الأمنية بالعاصمة العلمية فاس، إلى الظهور من جديد بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها المدينة مؤخرا والتي ذكر بأيام ما أصطلح عليه " بالتشرميل".

وكشفت صورة أحد المبحوثين عنه من طرف الأمن هو يتسلق جدران إحدى العمارات بحي بنسودة الشهير بالمدينة محاولة منه التشبت بأحد النوافذ، بعد مطاردته من قبل الشرطة.

وأظهرت صورة ملتقطة بالحي المذكور، شابا وهو يتشبت على بعد أمتار بنافذة لإحدى شقق العمارة بالحي المذكور، فيما عناصر من الشرطة بالزي المدني تحاول تهدئته وتنيه عن إلحاق الأذى بنفسه إن سقط من النافذة.

وإنتشرت بشكل كبير داخل صفحات مواقع التواصل الإجتماعي صورا وفيديوهات ملتقطة بأحياء بالمدينة العلمية، تكشف عن مآسي يخلفها منحرفون رغم الحملات الأمنية المستمرة.