بعد إحتلال أرصفة الراجلين...التجار يمنعون السيارات من المرور لعرض سلعهم بسطات ﻿

تشتكي ساكنة وزوار مدينة سطات من حالة الفوضى والعشوائية واللامسؤولية من قبل بعض التجار الكبار بالمدينة الذي إستغلوا علاقاتهم وتجاهل السلطات المختصة لإستغلال الملك العمومي لعرض سلعهم وتجاوز كل

''شوف تيفي''

تشتكي ساكنة وزوار مدينة سطات من حالة الفوضى والعشوائية واللامسؤولية من قبل بعض التجار الكبار بالمدينة الذي إستغلوا علاقاتهم وتجاهل السلطات المختصة لإستغلال الملك العمومي لعرض سلعهم وتجاوز كل الحدود الممكنة.

و تجاوز التجار الأمتار القانونية المسموح بها أمام محلاتهم، للسطو على حقوق الراجلين والمارة وصولا لحق العربات والسيارات التي منعت بشكل كلي من التجول أو المرور من بعض الشوارع والأزقة.

ودفعت الفوضى ساكنة مدينة سطات إلى إستنكار سطو التجار على الشوارع، عبر اللجوء لموقع التواصل الإجتماعي، لنشر عدة صور توثق الحالة المزرية التي وصلت لها مدينة سطات ، في غياب إرادة حقيقية للمسؤولين قصد وضع حد لهذا الإحتلال غير المقبول.

وكذلك توعية التجار بما لهم وما عليهم ، كما أن التدوينات الفايسبوكية طالبت بتعيين "قائدة مدينة أزرو" التي إشتهرت بتحريرها لللملك العمومي خاصة أنها تنحدر من مدينة سطات لتحفيز السلطات المحلية والمنتخبة.