9 بريطانيين يصلون مكة بواسطة دراجات هوائية في رحلة إنطلقت من لندن لأداء فريضة الحج ﻿

وصل 9 حجاج بريطانيين إلى مكة المكرمة راكبين دراجاتهم الهوائية لأداء فريضة الحج، يوم السبت 18 غشت بعد رحلة انطلقت من لندن وإستغرقت 6 أسابيع، قطعوا خلالها أكثر من 3 آلاف كم، مروراً بفرنسا ثم سويسرا

''شوف تيفي'' وكالات

وصل 9 حجاج بريطانيين إلى مكة المكرمة راكبين دراجاتهم الهوائية لأداء فريضة الحج، يوم السبت 18 غشت بعد رحلة انطلقت من لندن وإستغرقت 6 أسابيع، قطعوا خلالها أكثر من 3 آلاف كم، مروراً بفرنسا ثم سويسرا وإيطاليا واليونان ومصر.

ووفق موقع عكاظ السعودي، فقد استقبلت مؤسسة شباب خير أمة للأعمال التطوعية، ممثلة بمجموعة دراجي السعودية، حيث جاءت الرحلة، بحسب الدراجين البريطانيين، بهدف نقل صورة حسنة للدين الإسلامي بوصفه دين السلام والتسامح، بين الدول التي مرّوا بها عبر دراجاتهم الهوائية، وفقا للمصدر ذاته.

ومن المنتظر أن يُكمل الحجاج البريطانيون جولتهم داخل المملكة انطلاقاً من جدة مروراً بالمدينة المنورة، قبل الشروع في أداء مناسك الحج.