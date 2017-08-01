محاولة انتحار فاشلة لمجرم بحي بن سودة بفاس قبل القاء القبض عليه من طرف الامن ﻿

علمت شوف تيفي أن المصالح الأمنية بولاية أمن فاس داهمت أوكار المجرمين بمنطقة بن سودة المرجة مساء يومه السبت.

''شوف تيفي''

علمت شوف تيفي أن المصالح الأمنية بولاية أمن فاس داهمت أوكار المجرمين بمنطقة بن سودة المرجة مساء يومه السبت.

وحسب مصادرنا فقد تم إيقاف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عدة قضايا متعلقة بالضرب والجرج والسرقة تحت طائلة السلاح الأبيض.

وحسب مصادر أمنية فإن المداهمة تمت من قبل فرقة الابحات والتدخلات قبل ان يهدد المجرم بالانتحار عن طريق رمي نفسه من فوق سطح المنزل.

هذا وبعد محاولات من الاقناع من طرف الشرطة قرر اخيرا تسليم نفسه حيث تم القبض عليه واقتياده إلى الدائرة الأمنية من اجل تعميق البحث ليتم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة المختصة .