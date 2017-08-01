فتاة تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة تنغير ''رفضا للزواج'' ﻿

كشفت مصادر محلية بتنغير، أن الفتاة التي أقدمت صباح اليوم السبت على الإنتحار شنقا، بدوار ''أيت مواتد بجماعة أيت يوول'' بإقليم تنغير، هو بسبب رفضها الزواج من أحد أبناء عمومتها.

شوف تيفي



كشفت مصادر محلية بتنغير، أن الفتاة التي أقدمت صباح اليوم السبت على الإنتحار شنقا، بدوار ''أيت مواتد بجماعة أيت يوول'' بإقليم تنغير، هو بسبب رفضها الزواج من أحد أبناء عمومتها.



ووفق مصادر متطابقة، فالفتاة الضحية تبلغ من العمر حوالي 19 سنة، وكانت تمارس أنشطتها المنزلية وتعيش حياتها مع أسرتها بشكل عادي، قبل أن يفاجأ أخوها صبيحة اليوم بإقدامها على الانتحار شنقا داخل غرفتها.



وحسب ذات المصادر، فقد ربط أخ الضحية إتصالا هاتفيا، بمصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي تدخلت لنقلها إلى المستشفى ويتم إعلان وفاتها بشكل رسمي، حيث تشير اخر المعطيات المتداولة بين الساكنة هو رفضها الزواج من أحد أبناء عمومتها، فيما أكد مسؤول بالمنطقة أن التحقيق في الواقعة هو الكفيل بتأكيد أو نفي الأسباب وراء عملية الإنتحار بأحد المناطق المحافظة بالمملكة.