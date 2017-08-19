مؤثر...الأطفال والنساء الحوامل أمام فوهة بنادق الصيادين الهواة بترخيص من مندوبية المياه والغابات بتزنيت ﻿

أصدرت جماعة ''تفراوت المولود'' التابعة ترابيا لإقليم تزنيت، بيانا للرأي العام ترفض فيه بشكل مطلق كراء حق القنص بتراب الجماعة، محملة المسؤولية بشكل كامل للجهات الوصية بما ستؤول إليه الأمور في حالة

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أصدرت جماعة "تفراوت المولود" التابعة ترابيا لإقليم تزنيت، بيانا للرأي العام ترفض فيه بشكل مطلق كراء حق القنص بتراب الجماعة، محملة المسؤولية بشكل كامل للجهات الوصية بما ستؤول إليه الأمور في حالة كراء حق القنص بالمنطقة طبقا لطلب العروض الذي أعلنته مندوبية المياه والغابات بتزنيت.



وطالبت الجماعة مندوبية المياه والغابات بإلغاء طلب العروض المتعلق بكراء القنص بالجماعة المقرر فتح الأظرفة الخاصة به يوم 22 غشت 2017، حيث أن دواوير الجماعة متقاربة ولايفصل بينها إلا مسافات صغيرة، مع العلم أن المسافة التي يجب إحترامها أخلاقيا بين الدواوير هي 500 متر لتفادي الإصابات، خاصة أن الصيادين لايفرقون بين المناطق الآهلة بالسكان أثناء مزاولتهم لهوايتهم.



وحذر البيان المندوبية الإقليمية للمياه والغابات بتزنيت من وقوع حوادث مماثلة للسنة الماضية، حيث تعرض عدة أشخاص للإصابات بشظايا الرصاص، في ظل عدم مراعاة حرمات الساكنة بسبب التوغل الدائم للقناصين بين منازلهم وبيوتهم، حيث أن الضجة الكبيرة التي تصاحب عملية القنص تثير الرعب خاصة في صفوف النساء الحوامل والأطفال.