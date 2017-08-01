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تنفيذا للتعليمات الملكية...بوريطة يجتمع مع قناصلة المملكة المغربية بالخارج و''يحذرهم من العقاب''

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 21:30 تنفيذا للتعليمات الملكية...بوريطة يجتمع مع قناصلة المملكة المغربية بالخارج ويحذرهم من العقاب | بوليتيك
تنفيذا للتعليمات الملكية...بوريطة يجتمع مع قناصلة المملكة المغربية بالخارج و''يحذرهم من العقاب''
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم السبت 19 غشت 2017، لقاء تواصليا مع مجموعة من قناصلة المملكة بالخارج، تنفيذا للتعلميات الواردة بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة

شوف تيفي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم السبت 19 غشت 2017، لقاء تواصليا مع مجموعة من قناصلة المملكة بالخارج، تنفيذا للتعلميات الواردة بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش.

وأكد بوريطة خلال الإجتماع وفق بوابة الوزارة ، "على ضرورة مواكبة تطلعات المغاربة المقيمين بالخارج من خلال تحسين الخدمات القنصلية، وذلك عن طريق الاستماع والتجاوب مع الشكايات والطلبات اليومية للمواطنين والعمل على خلق مفهوم جديد لعلاقة المواطن مع القنصلية".

وحسب ذات المصدر، دعا الوزير إلى "أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحزم ضد كل من تسول له نفسه التجاوز أو الإهمال"، مشيرا الى تقديم مشروع يهدف الى انشاء منصة تواصلية مع مغاربة الخارج، يرمي إلى تقديم خدمات قنصلية بصيغة عصرية تتماشى وانتظارات المواطنين.

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بوريطة المصدر الحكومة المحتسبة شوف تيفي

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