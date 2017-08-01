المغرب يرسل 66 طنا من المساعدات الإنسانية لسيراليون بتعليمات ملكية ﻿

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأنه على إثر الكوراث الطبيعية المدمرة التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة سييراليون والتي مست ملايين الأشخاص، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته من أجل

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أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأنه على إثر الكوراث الطبيعية المدمرة التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة سييراليون والتي مست ملايين الأشخاص، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة إلى الساكنة المتضررة من الفيضانات.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة الإنسانية تندرج في إطار علاقات الصداقة القوية والتضامن الصادق والتابث بين المملكة المغربية وجمهورية سييراليون الشقيقة.



وأضافت أن هذه المساعدة الإنسانية، التي تزن 66 طنا، تشمل خيما وأغطية ومعدات طبية ضد الكوليرا، مشيرة إلى أن وصول هذه المساعدة، الموجهة إلى الشعب السييراليوني الشقيق، سيؤمن من طرف القوات المسلحة الملكية ابتداء من الأحد 20 غشت 2017.