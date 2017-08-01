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شرطة بروكسيل توقف مغاربة بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات بكل أنواعها

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 21:21 شرطة بروكسيل توقف مغاربة بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات بكل أنواعها | دولي
شرطة بروكسيل توقف مغاربة بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات بكل أنواعها
أوقفت الشرطة البلجيكية يوم أمس الجمعة مغربيين بتهمة حيازتهما واتجارهما في المخدرات بشتى أنواعها بأحد المحلات المختصة في بيع المواد الغذائية بشارع ريدليكول بحي مولنبيك ببروكسيل.

شوف تيفي :

أوقفت الشرطة البلجيكية يوم أمس الجمعة مغربيين بتهمة حيازتهما واتجارهما في المخدرات بشتى أنواعها بأحد المحلات المختصة في بيع المواد الغذائية بشارع ريدليكول بحي مولنبيك ببروكسيل.

وحسب مصادر شوف تيفي من عين المكان فإن المغربيين قاما منذ حوالي ستة أشهر من اقتناء المحل المذكور من مواطن باكستاني الجنسية ليحولانه لإيهام الشرطة أنهم يبيعون المواد الغذائية لكن في الواقع فإنهم يبيعون الممنوعات.

هذا وبفضل يقظة العناصر الأمنية تمكنوا يوم أمس الجمعة من إيقاف المشتبه بهما في حالة تلبس واقتيادهما إلى مخفر الشرطة لمباشرة التحقيق.

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