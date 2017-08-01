الملك يوجه خطابا غدا الأحد بمناسبة ثورة الملك والشعب ويترأس بعد غد حفل استقبال بمدينة المضيق ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه خطابا ساميا إلى الشعب المغربي مساء يوم غد الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك

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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه خطابا ساميا إلى الشعب المغربي مساء يوم غد الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، ويترأس جلالته بعد غد الاثنين حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسين لميلاد جلالته.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص..

" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأحد 27 ذي القعدة 1438 هـ الموافق 20 غشت 2017 م.

وبمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسين لميلاد صاحب الجلالة أعزه الله، سيترأس جلالته زوال يوم الاثنين 28 ذي القعدة 1438 هـ الموافق 21 غشت 2017 م، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق".