إيمانويل ماكرون يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب ويشيد ''بالشراكة الإستراتيجية'' بين فرنسا والمغرب ﻿

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة عيد الشباب، حيث أعرب الرئيس ماكرون، في هذه البرقية، عن تهانئه الصادقة والحارة، ومتمنياته بالصحة

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توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة عيد الشباب، حيث أعرب الرئيس ماكرون، في هذه البرقية، عن تهانئه الصادقة والحارة، ومتمنياته بالصحة والسعادة والنجاح لجلالة الملك.



وأشاد الرئيس الفرنسي بـ"الشراكة الاستراتيجية" و"العلاقة الاستثنائية" التي توجد بين المغرب كـ"شريك مكين" وفرنسا، معربا عن أمله في تقوية علاقات التعاون الثنائية على كافة الأصعدة.



وأبرز ماكرون، من جهة أخرى، "المساهمة القيمة" التي يقدمها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال الجهود الرامية إلى رفع التحديات الكبرى من قبيل مكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات، وتعزيز السلم والاستقرار وكذا التنمية المستدامة، لاسيما بالقارة الإفريقية.