بالصور.. السلطات المحلية تقود حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي من ''الفراشة'' و''المقاهي'' بالدار البيضاء ﻿

تشن السلطات المحلية بمقاطعات دائرة سيدي بليوط بعمالة أنفا، مدعومة بعناصر القوات المساعدة في هذه اللحظات حملة واسعة النطاق ضد إحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين وأرباب المقاهي.

شوف تيفي



تشن السلطات المحلية بمقاطعات دائرة سيدي بليوط بعمالة أنفا، مدعومة بعناصر القوات المساعدة في هذه اللحظات حملة واسعة النطاق ضد إحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين وأرباب المقاهي.



وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان، فقد حجزت السلطات المحلية العديد من كراسي المقاهي بشوارع وأحياء المقاطعة، حيث يتجاوز أرباب المقاهي الأمتار القانونية المسموح بها، من أمام محلاتهم وهو الأمر الذي يعيق تنقل الراجلين فوق الرصيف.



ووفق ذات المصدر، فقد تم إخلاء العديد من الساحات المتواجدة قرب المجمعات السكنية بدائرة سيدي بليوط، والتي احتلها الفراشة منذ مدة طويلة، حيث عملت السلطات على التدخل وبحزم كبير لمنع الظاهرة التي إنتشرت كثيرا بسيدي بليوط.