عاجل: الملك محمد السادس يعزي أسرة الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، الذي وافته المنية اليوم السبت بالرباط.

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بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، الذي وافته المنية اليوم السبت بالرباط.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكل أقاربهم وذويهم، ولأصدقاء الفقيد ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في "فقدان أحد أبناء المغرب البررة، المشهود له بالغيرة الوطنية الصادقة، والتشبث المكين بمقدسات الأمة، والتفاني ونكران الذات في خدمة المصالح العليا للوطن، في مختلف المناصب والمسؤوليات السامية التي تقلدها، ولا سيما كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية أو كمدير عام لوكالة بيت مال القدس الشريف".

وتضرع الملك إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنانه، ويجزيه خير الجزاء عما أسدى لدينه ولوطنه ولملكه من جليل الأعمال، وما قدم بين يدي ربه من مبرات، وأن يلهم أقاربه وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.