 رسميا.. مرتكبو مجزرة اسبانيا أغلبهم مغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تصوير عملية حريك مثيرة لقاصر مغربي فوق سطح عربة مجرورة بواسطة حافلة للنقل الدولي | مجتمع

تصوير عملية ''حريك'' مثيرة لقاصر مغربي فوق سطح عربة مجرورة بواسطة حافلة للنقل الدولي

إيمانويل ماكرون يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب ويشيد بالشراكة الإستراتيجية بين فرنسا والمغرب | بوليتيك

إيمانويل ماكرون يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب ويشيد ''بالشراكة الإستراتيجية'' بين

بالصور.. السلطات المحلية تقود حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي من الفراشة والمقاهي بالدار البيضاء | مجتمع

بالصور.. السلطات المحلية تقود حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي من ''الفراشة'' و''المقاهي''

فاجعة بالهند.. مقتل 23 عشرون شخصا وإصابة العشرات في حادث قطار | دولي

فاجعة بالهند.. مقتل 23 عشرون شخصا وإصابة العشرات في حادث قطار

عاجل: الملك محمد السادس يعزي أسرة الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يعزي أسرة الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري

رسميا.. مرتكبو مجزرة اسبانيا أغلبهم مغاربة | بوليتيك

رسميا.. مرتكبو مجزرة اسبانيا أغلبهم مغاربة

بالفيديو..بعد شائعة القبض عليه مع زوجته عمرو يوسف يقصف المعنيين بالأمر | ثقافة و فنون

بالفيديو..بعد شائعة القبض عليه مع زوجته عمرو يوسف يقصف المعنيين بالأمر

عاجــــل: الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 415 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب | بوليتيك

عاجــــل: الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 415 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي-زناتة يُشرف شخصيا على إيقاف أخطر مجرم بالبيضاء وهذه التفاصيل | بوليتيك

رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي-زناتة يُشرف شخصيا على إيقاف أخطر مجرم بالبيضاء وهذه التفاصيل

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

رسميا.. مرتكبو مجزرة اسبانيا أغلبهم مغاربة

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 18:53 رسميا.. مرتكبو مجزرة اسبانيا أغلبهم مغاربة | بوليتيك
رسميا.. مرتكبو مجزرة اسبانيا أغلبهم مغاربة
كشفت السلطات الإسبانية يومه السبت، أنه تم تفكيك الخلية التي تقف وراء الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف برشلونة وكامبريلس، والذي راح ضحيته 14 شخصا، فيما جاري البحث عن متشبه به آخر

شوف تيفي

كشفت السلطات الإسبانية يومه السبت، أنه تم تفكيك الخلية التي تقف وراء الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف برشلونة وكامبريلس، والذي راح ضحيته 14 شخصا، فيما جاري البحث عن متشبه به آخر، ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن وزير الداخلية الإسباني خوان أغناسيو زويدو، قوله خلال مؤتمر صحفي أن الخلية التي تقف وراء هجومي برشلونة وكامبريلس والتي تتكون من 12 شخصا أغلبهم مغاربة، تم تفكيكها".

وأشار إلى أن السلطات تجري البحث عن سائق الشاحنة التي قامت بدهس عدد من المارة في برشلونة والذي يدعي يونس أبو يعقوب يبلغ 22 عاما.

يذكر أن هجوم الدهس الإرهابي بشاحنة، الذي وقع في مدينة برشلونة مساء أول أمس الخميس قد أودى بحياة 13 شخصا، فيما لقيت امرأة مصرعها صباح أمس الجمعة في كامبريلس بعدما قامت سيارة بدهس عدد من المارة هناك، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الهجومين إلى 14 شخصا.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اسبانيا خلية ارهاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إيمانويل ماكرون يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب ويشيد بالشراكة الإستراتيجية بين فرنسا والمغرب | بوليتيك

إيمانويل ماكرون يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب ويشيد ''بالشراكة الإستراتيجية'' بين فرنسا والمغرب

عاجل: الملك محمد السادس يعزي أسرة الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يعزي أسرة الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري

عاجــــل: الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 415 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب | بوليتيك

عاجــــل: الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 415 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي-زناتة يُشرف شخصيا على إيقاف أخطر مجرم بالبيضاء وهذه التفاصيل | بوليتيك

رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي-زناتة يُشرف شخصيا على إيقاف أخطر مجرم بالبيضاء وهذه التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:احتلال الملك العومي مُشكل كبير و لمغاربة طالع ليهم الدم من المسؤولين | روبورتاج
منذ 25 دقيقة

بالفيديو:احتلال الملك العومي مُشكل كبير و لمغاربة طالع ليهم الدم من المسؤولين

بالفيديو.. مغربية دارت أغنية بعنوان..موتو بالسم | بــووز

بالفيديو.. مغربية دارت أغنية بعنوان..موتو بالسم

الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين المغاربة غاضب من تحويل المعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة | بــووز

الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين المغاربة غاضب من تحويل المعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة

إيمان طويل..الحاصلة على أعلى نقطة بالباكالوريا تُقرر مصيرها الدراسي وهاشنو غادي تْقرا | بــووز

إيمان طويل..الحاصلة على أعلى نقطة بالباكالوريا تُقرر مصيرها الدراسي وهاشنو غادي تْقرا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تصوير عملية حريك مثيرة لقاصر مغربي فوق سطح عربة مجرورة بواسطة حافلة للنقل الدولي | مجتمع
منذ 28 دقيقة

تصوير عملية ''حريك'' مثيرة لقاصر مغربي فوق سطح عربة مجرورة بواسطة حافلة للنقل الدولي

إيمانويل ماكرون يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب ويشيد بالشراكة الإستراتيجية بين فرنسا والمغرب | بوليتيك

إيمانويل ماكرون يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب ويشيد ''بالشراكة الإستراتيجية'' بين

بالصور.. السلطات المحلية تقود حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي من الفراشة والمقاهي بالدار البيضاء | مجتمع

بالصور.. السلطات المحلية تقود حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي من ''الفراشة'' و''المقاهي''

فاجعة بالهند.. مقتل 23 عشرون شخصا وإصابة العشرات في حادث قطار | دولي

فاجعة بالهند.. مقتل 23 عشرون شخصا وإصابة العشرات في حادث قطار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.