رسميا.. مرتكبو مجزرة اسبانيا أغلبهم مغاربة ﻿

كشفت السلطات الإسبانية يومه السبت، أنه تم تفكيك الخلية التي تقف وراء الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف برشلونة وكامبريلس، والذي راح ضحيته 14 شخصا، فيما جاري البحث عن متشبه به آخر

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كشفت السلطات الإسبانية يومه السبت، أنه تم تفكيك الخلية التي تقف وراء الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف برشلونة وكامبريلس، والذي راح ضحيته 14 شخصا، فيما جاري البحث عن متشبه به آخر، ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن وزير الداخلية الإسباني خوان أغناسيو زويدو، قوله خلال مؤتمر صحفي أن الخلية التي تقف وراء هجومي برشلونة وكامبريلس والتي تتكون من 12 شخصا أغلبهم مغاربة، تم تفكيكها".

وأشار إلى أن السلطات تجري البحث عن سائق الشاحنة التي قامت بدهس عدد من المارة في برشلونة والذي يدعي يونس أبو يعقوب يبلغ 22 عاما.

يذكر أن هجوم الدهس الإرهابي بشاحنة، الذي وقع في مدينة برشلونة مساء أول أمس الخميس قد أودى بحياة 13 شخصا، فيما لقيت امرأة مصرعها صباح أمس الجمعة في كامبريلس بعدما قامت سيارة بدهس عدد من المارة هناك، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الهجومين إلى 14 شخصا.