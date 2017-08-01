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بالفيديو..بعد شائعة القبض عليه مع زوجته عمرو يوسف يقصف المعنيين بالأمر

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 19:04 بالفيديو..بعد شائعة القبض عليه مع زوجته عمرو يوسف يقصف المعنيين بالأمر | ثقافة و فنون
بالفيديو..بعد شائعة القبض عليه مع زوجته عمرو يوسف يقصف المعنيين بالأمر
بعد الأخبار التي تداولت صباح يومه السبت عن إلقاء القبض على الممثلة كندا علوش وزوجها عمرو يوسف بدعوى حيازتهما لمخدر الكوكايين، نفى الممثل إشاعات القبض عليه رفقة زوجته عن طريق نشره لفيديو على صفحته

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بعد الأخبار التي تداولت صباح يومه السبت عن إلقاء القبض على الممثلة كندا علوش وزوجها عمرو يوسف بدعوى حيازتهما لمخدر الكوكايين، نفى الممثل إشاعات القبض عليه رفقة زوجته عن طريق نشره لفيديو على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وقال عمرو يوسف عبر الفيديو أنه بخير هو وزوجته كندة التي تتواجد في الجونة، مضيفاً أنه يتواجد حالياً في منزله بالقاهرة بسبب انشغاله ببعض الأعمال.

وأضاف عمرو يوسف أنه سيقاضي كل من أراد تشويه سمعته وسمعة زوجته.

أما من جهتها فقد نفت زوجته كندا هذه الأخبار في وقت سابق قائلة إنها كانت متواجدة رفقة زوجها في مدينة الجونة بالغردقة ولا تعلم شيئا عن الشائعات.

 

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عمرو يوسف كندا علوش كوكايين

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