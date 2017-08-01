عاجــــل: الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 415 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ﻿

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف

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بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 415 شخصا.

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 343 سجينا موزعين على النحو التالي :

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 337 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 06 سجناء



المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 72 شخصا موزعين كالتالي :

- العفو من العقوبة الحبسية لفائدة : 14 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 01 شخص واحد

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 01 شخص واحد

- العفو من الغرامة لفائدة : 56 شخصا

المجموع العام : 415



وبهذه المناسبة المجيدة، وتجسيدا للعطف الملكي السامي الذي يخص به كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء، فقد أبى مولانا أمير المؤمنين، في مبادرة ملكية نبيلة، إلا أن يشمل أيضا بالعفو الملكي الكريم مما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية ثلاثة عشر (13) من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج "مصالحة"، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة (30) لفائدة سجين واحد، وذلك استجابة من جلالته حفظه الله لملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إلى مقامه السامي، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم.