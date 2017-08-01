رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي-زناتة يُشرف شخصيا على إيقاف أخطر مجرم بالبيضاء وهذه التفاصيل ﻿

بعد النداء الذي وجهته إحدى الفتيات العشرينيات على قناة شوف تيفي بخصوص تعرضها لإعتداء شنيع من طرف شاب يبلغ من العمر مابين 19و20 سنة ثلاث مرات بواسطة السلاح الأبيض

شوف تيفي

بعد النداء الذي وجهته إحدى الفتيات العشرينيات على قناة شوف تيفي بخصوص تعرضها لإعتداء شنيع من طرف شاب يبلغ من العمر مابين 19و20 سنة ثلاث مرات بواسطة السلاح الأبيض، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني في شخصها عبد اللطيف الحموشي، التعليمات للمصالح الأمنية بالدارالبيضاء وتحديدا لمصلحة الشرطة القضائية فداء-مرس السلطان لتكثيف الجهود وتحرير مذكرة بحث وطنية لإيقاف الجاني.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن السلطات الأمنية لمنطقة فداء مرس السلطان ونظرا لمعرفتها أن الجاني يتردد بكثرة على حي التشارك ربطت الإتصال بمصلحة أمن البرنوصي-زناتة لإيقاف المعني بالأمر، هذا وبفضل المخبرين، تم الإتصال ليلة البارحة الجمعة برئيس المنطقة الأمنية شخصيا الذي أعطى هو الاخر التعليمات للإطاحة به.

هذا وبفضل خطتهم المُحكًمة قام رجال الأمن بالتخفي في لباس حراس الليل حيث قاموا بإيقافه وتصفيده بحي التشارك واقتياده إلى المنطقة الأمنية بالبرنوصي وإحالته بعد ذلك على المصلحة القضائية الفداء مرس السلطان لمباشرة التحقيق معه.