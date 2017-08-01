عاجل:هذا هو موعد و مكان دفن الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري ﻿

انتقل إلى عفو الله، اليوم السبت بالرباط، المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف عبد الكبير العلوي المدغري، كما علم لدى أقربائه.

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انتقل إلى عفو الله، اليوم السبت بالرباط، المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف عبد الكبير العلوي المدغري، كما علم لدى أقربائه.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى بمقبرة الشهداء بالرباط بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد.

وولد الراحل عبد الكبير العلوي المدغري، الوزير السابق للأوقاف والشؤون الإسلامية، سنة 1946 بمدينة مكناس.

وحصل الراحل العلوي المدغري على شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية من كلية الحقوق بالرباط، وشهادة الإجازة في الآداب العلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس وشهادة الباكالوريا من جامعة القرويين.

وعمل الراحل أستاذا للتعليم العالي بكلية الشريعة جامعة القرويين بفاس، وأستاذا محاضرا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، ثم رئيسا لمصلحة المناهج والبرامج والكتب بوزارة التعليم العالي، وأستاذا بالمعهد المولوي بالرباط وأستاذا محاضرا في عدد من الجامعات، وزاول مهنة المحاماة بفاس والرباط. وكان عضوا بالمجلس العلمي بفاس وعضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

وخلف الراحل العلوي المدغري العديد من المؤلفات والأبحاث منها كتاب "الفقيه أبو علي اليوسي نموذج من الفكر المغربي في فجر الدولة العلوية"، و"الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي بكر بن العربي المعافري – دراسة وتحقيق"، و"المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير"، وكتاب "ظل الله".