رفاق الزفزافي بسجن عكاشة على خلفية إحتجاجات الحسيمة يستفيدون من العفو الملكي بمناسبة 20 غشت ﻿

كشف نشطاء بحراك-الريف أن عائلات بعض المعتقلين بسجن عكاشة، صرحوا لهم عن وجود أخبار بمغادرة أبنائهم سجن عكاشة يوم غد الأحد بمناسبة ثورة الملك والشعب.

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كشف نشطاء بحراك-الريف أن عائلات بعض المعتقلين بسجن عكاشة، صرحوا لهم عن وجود أخبار بمغادرة أبنائهم سجن عكاشة يوم غد الأحد بمناسبة ثورة الملك والشعب.



ووفق ذات المصادر، فالمعتقلون الذين سيتم الإفراج عنهم قاموا بتوجيه طلب لإدارة سجن عكاشة، للإستفادة من العفو بمناسبة 20 غشت في وقت سابق، وسط تفاؤل كبير بإستفادتهم وإدراج أسمائهم في لوائح المعفى عنهم.



وأوضحت ذات المصادر، عن وجود مؤشرات كثيرة لإستفادة بعض المعتقلين من العفو الملكي، في حين تغيب أي أخبار عمن يوصفون بزعماء حراك-الريف المعتقلين وعلى رأسهم "ناصر الزفزافي" و"محمد جلول" و"نبيل أحمجيق" وآخرون.







