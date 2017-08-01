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بعد احداث اسبانيا الإرهابية.. هذا ما قررته السلطات الإيطالية في حق مهاجرين مغربيين

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 17:46 بعد احداث اسبانيا الإرهابية.. هذا ما قررته السلطات الإيطالية في حق مهاجرين مغربيين | دولي
بعد احداث اسبانيا الإرهابية.. هذا ما قررته السلطات الإيطالية في حق مهاجرين مغربيين
طردت وزارة الداخلية الإيطالية مهاجرين مغربيين من التراب الوطني بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها برشلونة وكامبريلس.

شوف تيفي

طردت وزارة الداخلية الإيطالية مهاجرين مغربيين من التراب الوطني بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها برشلونة وكامبريلس.

وكشف موقع مغاربة إيطاليا، أن السلطات الأمنية قررت طرد المهاجرين بسبب تبنيهما للأفكار المتطرفة وإشادتهما بالأعمال الإرهابية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المغربي الأول الذي يبلغ 38 سنة كان يقضي عقوبة حبسية إثر تورطه في العديد من الجرائم ليتضح بعد ذلك انه يتبنى سلوكات متطرفة، أما من جهته فإن المغربي الثاني والبالغ 31 سنة تم إلقاء القبض عليه متلبسا بسرقة محفظة النقود على متن إحدى الحافلات، ليتبين بعدها أنه كان يدعو إلى تأييد التنظيم الإرهابي في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية.

هذا وقد ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية بالإضافة إلى المغربيين تم طرد مهاجر سوري يشتبه في ميولاته المتطرفة.

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