 ساكنة أكادير تجُر رئيس جماعة للقضاء بعد تحويل شاحنة لنقل المياه الصالحة للشرب إلى عربة لنقل مواد البناء بالمقابل ﻿
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ساكنة أكادير تجُر رئيس جماعة للقضاء بعد تحويل شاحنة لنقل المياه الصالحة للشرب إلى عربة لنقل مواد البناء بالمقابل | حوادث و حقوق

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ساكنة أكادير تجُر رئيس جماعة للقضاء بعد تحويل شاحنة لنقل المياه الصالحة للشرب إلى عربة لنقل مواد البناء بالمقابل

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 17:23 ساكنة أكادير تجُر رئيس جماعة للقضاء بعد تحويل شاحنة لنقل المياه الصالحة للشرب إلى عربة لنقل مواد البناء بالمقابل | حوادث و حقوق
ساكنة أكادير تجُر رئيس جماعة للقضاء بعد تحويل شاحنة لنقل المياه الصالحة للشرب إلى عربة لنقل مواد البناء بالمقابل
بعد خذلانهم من طرف برلمانيي إقليم أكادير إداوتنان وتركهم يواجهون العطش من خلال قرارات رئيس الجماعة بسبب منافع سياسية ضيقة، علمت ''شوف تيفي'' أن والي سوس ماسة الجديد، أذن لساكنة الجماعة القروية

شوف تيفي

بعد خذلانهم من طرف برلمانيي إقليم أكادير إداوتنان وتركهم يواجهون العطش من خلال قرارات رئيس الجماعة بسبب منافع سياسية ضيقة، علمت "شوف تيفي" أن والي سوس ماسة الجديد، أذن لساكنة الجماعة القروية "أقصري" بمتابعة رئيس جماعتهم أمام القضاء.

ووفق ذات المصدر، "فرئيس الجماعة عمد في وقت سابق إلى تحويل شاحنتين في ملكية الجماعة إلى نقل مواد البناء لفائدة الغير، بعد أن قام بتغيير الخصائص التقنية للشاحنتين من شاحنتين صهريجيتين لنقل الماء إلى نقل الرمال لفائدة الزبناء، بمقابل مادي بهدف إنعاش مداخيل الجماعة" حسب قوله.

وحسب ذات المصدر، فقد قامت ولاية جهة سوس ماسة، بتوجيه رسالة لرئيس الجماعة بضرورة تخصيص الشاحنة التي حصلت عليها الجماعة كهبة من وزارة الداخلية، لنقل المياه الصالحة للشرب لساكنة المنطقة إلى حين التزويد بها بشكل كلي.

من جهة ثانية، كشفت المساء في عددها الأخير، بأن رئيس جماعة أقصري، أكد في معرض توضيحه لملابسات هذه القضية، أن ساكنة الدوار لم تؤد ما عليها من المبالغ المسجلة في عدادات الربط الفردي وبأنه لم يسبق له أن منع الساكنة من التزود بالماء الصالح للشرب بواسطة الشاحنات التابعة للجماعة، وبأنهما رهن إشارة الساكنة، وبأن الشاحنات توقفت مؤخرا عن تزويد الساكنة بالماء بعد انطلاق برنامج وزارة الداخلية الذي يشمل مجموعة من الدوواير بالمنطقة.

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