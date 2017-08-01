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رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 16:40 رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت | بوليتيك
رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت
كشفت مصادر مطلعة، عن تحديد وزارة الداخلية لموعد إجراء الإنتخابات التشريعية الجزئية بكل من مدينة أكادير وبني ملال وتارودانت الشمالية يوم 5 أكتوبر المقبل.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، عن تحديد وزارة الداخلية لموعد إجراء الإنتخابات التشريعية الجزئية بكل من مدينة أكادير وبني ملال وتارودانت الشمالية يوم 5 أكتوبر المقبل.

ووفق ذات المصادر، فالإنتخابات الجزئية، ستجرى لتعويض مقعد برلماني عن كل مدينة، بعد إسقاطهم من طرف المحكمة الدستورية بناءا على الطعون المقدمة ضد البرلمانيين المنتخبين في الإنتخابات التشريعية الإخيرة للولاية البرلمانية الحالية.

وحسب ذات المصدر، فتصريحات الترشح بالنسبة لمدينة أكادير ، ستودع خلال الفترة الممتدة من يوم 17 شتنبر الى غاية يوم 21 منه، فيما الحملة الانتخابية تنطلق يوم 22 شتنبر وتنتهي يوم 4 من، طبقا .للمرسوم رقم 2.17,452.

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