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بسبب البيض الملوث..فرنسا تسحب هذه المنتوجات من أسواقها

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 16:38 بسبب البيض الملوث..فرنسا تسحب هذه المنتوجات من أسواقها | دولي
بسبب البيض الملوث..فرنسا تسحب هذه المنتوجات من أسواقها
أعلنت وزارة الفلاحة الفرنسية، يومه السبت، عن لائحة ثانية للمنتوجات الملوثة بالمبيد الحشري الفيبرونيل، والتي سيتم سحبها كليا من الأسواق.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الفلاحة الفرنسية، يومه السبت، عن لائحة ثانية للمنتوجات الملوثة بالمبيد الحشري الفيبرونيل، والتي سيتم سحبها كليا من الأسواق.

وتتضمن هذه اللائحة على الخصوص حلويات اللوز بنكهة فاكهة المشمش والتي تسوقها شركة بلجيكية، نظرا لاحتوائها على معدل مرتفع لمادة الفيبرونيل، وهو مبيد حشري يمنع استعماله في فرنسا على الحيوانات المخصصة للتغذية.

وكانت وزارة الفلاحة الفرنسية أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن لائحة أولى لـ17 منتوج يحتوي على ببيض ملوث بالفيبرونيل تم بيعها في فرنسا لكنها صنعت في هولندا، وتم سحب هذه المواد من الأسواق بسبب تجاوز نسبة مادة الفيبرونيل فيها الحد المسموح به.

وسبق للوزارة أن أوضحت باستناد إلى مراجع علميى بأن معدلات المبيد التي سجلت في هذه المواد "لا تشكل خطرا على المستهلكين".

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